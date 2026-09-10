"Yo no la maté": el video que grabó el acusado por el femicidio de Ituzaingó antes de ser detenido
Elías Barrionuevo relato de cómo fue la secuencia que terminó con la muerte de Camila Ruth Castro. “Yo no sabía que se había muerto”, reconoció.
Antes de ser detenido por el femicidio de Camila Ruth Castro, Elías Barrionuevo grabó un video en el que habló del crimen que conmocionó a Ituzaingó. Mientras todavía permanecía prófugo, el joven negó haber asesinado a su novia y dio su propia versión de lo sucedido.
“Me están acusando de un femicidio que no fue así. Yo no maté a mi novia, yo no tiré tiros, nada”, arrancó en su descripción de los hechos. De inmediato contó la historia de que había ido a buscar el “perrito” que tenían en común y que ella no se lo quería entregar, motivo por el cual comenzaron a discutir. Ahí es que se produjo la intervención del padrastro de la chica.
“Se quiso meter en nuestra discusión y me dice que él es reatrevido, que me enfierre, que me va cagar a tiros. Nosotros estábamos la pieza, él se va hasta la cocina, agarra algo. Cuando yo salgo para la cocina, él se me tira encima con algo en la mano, y en ese entonces empezamos a pelear: yo no sabía que tenía un arma”, fue su relato.
El acusado afirmó que durante ese supuesto forcejeo se escucharon varios disparos y sostuvo que Camila quedó involucrada cuando intentó intervenir. Su relato constituye la versión de Barrionuevo y forma parte de sus dichos, no de una reconstrucción judicial confirmada de los hechos.
“Los dos primeros se escucharon rápido y después un tercer disparo”, contó. Luego sostuvo que estaban “forcejeando ya los tres” y que la joven pasó cerca de ellos: “Se ve que le da a ella un tiro y no nos dimos cuenta en el momento”.
Barrionuevo recordó que después vio a su novia herida y sangrando mientras intentaba salir de la propiedad. “Yo la veo que estaba sangrando, bajando la escalera”, manifestó.
“Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”
También afirmó que él mismo habría recibido golpes durante el episodio y aseguró que intentó conseguir ayuda para Camila. “Empiezo a pedir ayuda a la gente, empiezo a pedir un auto, a pedir ayuda para ella porque la vi muy mal y yo no sabía que se había muerto”, expresó.
Después se fue de la casa, según contó, sin saber que había muerto. “Yo pensé que estaba bien. Y me fui corriendo en estado de shock, asustado, no sabiendo qué había pasado. A la madrugada me entero que había fallecido”, completó.
Llorando por momentos lanzó la frase “yo la amaba mucho” e insistió: “mi intención no era hacerle daño a ella. Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida. La amaba, nos íbamos a ir a vivir juntos. Le pido disculpas a Débora (la mamá de Camila), pero yo no fui, yo no hice nada”, cerró.
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