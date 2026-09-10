"Yo no la maté": el video que grabó el acusado por el femicidio de Ituzaingó antes de ser detenido

Barrionuevo recordó que después vio a su novia herida y sangrando mientras intentaba salir de la propiedad. “Yo la veo que estaba sangrando, bajando la escalera”, manifestó.

“Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida”

También afirmó que él mismo habría recibido golpes durante el episodio y aseguró que intentó conseguir ayuda para Camila. “Empiezo a pedir ayuda a la gente, empiezo a pedir un auto, a pedir ayuda para ella porque la vi muy mal y yo no sabía que se había muerto”, expresó.

Después se fue de la casa, según contó, sin saber que había muerto. “Yo pensé que estaba bien. Y me fui corriendo en estado de shock, asustado, no sabiendo qué había pasado. A la madrugada me entero que había fallecido”, completó.

Llorando por momentos lanzó la frase “yo la amaba mucho” e insistió: “mi intención no era hacerle daño a ella. Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy un femicida. La amaba, nos íbamos a ir a vivir juntos. Le pido disculpas a Débora (la mamá de Camila), pero yo no fui, yo no hice nada”, cerró.