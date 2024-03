San Juan: confundieron su embarazo con un tumor y el bebé murió en el parto

Aballay pasó la noche con dolor en la espalda, abdomen y en las piernas, con el suero y los antibióticos mientras los médicos la maltrataban a ella y a su familia.

El 5 de febrero un médico ordenó que le hicieran una radiografía en vez de una ecografía de abdomen porque "los encargados" de esa especialidad "estaban de vacaciones", y luego quiso derivarla al Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan.

Cuando la suegra de Aballay intervino, el médico "le respondió preguntándole si ella estudió más que él", según la joven.

El mismo médico -cuyo nombre aún no trascendió- apretó el abdomen de la paciente causándole un dolor profundo y dictaminó sin otra prueba que lo que tenía era un tumor y que eso "eso no se operaba ahí", en el Hospital San Roque.

No fue sino hasta que un nuevo médico revisó a Aballay que salió a la luz lo que estaba pasando: la joven de 24 años llevaba casi un día en trabajo de parto.

"Le preguntó a los enfermeros que quién me recibió y les reclama por lo que no se dieron cuenta que era trabajo de parto y no un tumor como decían", recordó la joven, quien había sido diagnosticada con un problema de tiroides en ese mismo hospital de San Juan, motivo por el que los médicos le habían asegurado que no podría llevar un embarazo a término.

Con un ultrasonido confirmaron el embarazo y encontraron los latidos del bebé, y luego llevaron a Aballay al quirófano para una cesárea.

El parto fue normal pero poco después los médicos le informaron a la paciente que su bebé había fallecido.

"No pude ver ni tocar a mi bebé, porque el doctor se lo entregó a una enfermera y ella se lo llevó rápido. Después me dan la noticia de que falleció", agregó la joven.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para una autopsia mientras avanza la causa judicial en manos del fiscal Sohar Aballay, a cargo de la Unidad Fiscal de Norte de la 2° Circunscripción de la Provincia de San Juan.

“Quiero hacer justicia y que se aclare la muerte de mi bebé y que esto no le pase a ninguna otra familia. También que se sepa la mala atención que tiene el hospital San Roque”, sentenció la víctima.

Qué dice el informe de la autopsia

El hijo de Fátima Aballay nació a las 40 semanas de gestación y pesó aproximadamente 3,3 kilos. Era "un bebé completamente formado y, aparentemente, sin ningún tipo de problema", le dijo el fiscal Sohar Aballay al sitio sanjuanino.

Sohar Aballay aseguró que un médico le explicó a Fátima que su hijo había muerto por asfixia por cordón umbilical.

"Eso es lo que le relata el profesional a la mamá, después del nacimiento. En la autopsia, eso no surge", indicó el funcionario judicial.

Pero en la Morgue Judicial, ubicada en Rivadavia, determinaron que la causa de la muerte del bebé fue asfixia intrauterina, más un hematoma subdural importante (es decir, un traumatismo craneal grave).

Aballay "desconocía del embarazo. Es una persona que tiene problemas de tiroides y que hace 3 o 4 años no tiene el periodo, por lo que no estaba enterada que gestaba", explicó el fiscal.

"Recién al otro día, en una de las interconsultas, la ve un doctor en la parte de nefrología, por la dureza que sentía en la zona de la ingle. Le hicieron una placa radiográfica y es cuando se da la novedad de que se trataba de un bebé. Así que ahí dan intervención a ginecología y es cuando se da el parto, pero el niño nació sin vida", detalló sobre la causa que sigue en curso.