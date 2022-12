Jubilado abusó de una joven con retraso madurativo y se "defendió": "Ella pide..."

Las palabras del acusado generaron indignación en la sala donde se llevaba a cabo la formulación de cargos y la jueza Celia Maldonado le dictó 30 días de prisión preventiva en el Penal de Chimbas.

El sujeto está imputado por abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Además, lo acusan de exhibirse de manera obscena ante ella y una amiga de 11 años.

La repudiable “defensa” del acusado

No contento con las repudiables palabras, el sujeto se defendió señalando que “las grabaciones no sé cuándo fueron… Yo no hice nada de eso, yo no he violado a la niña. Si lo hubiera hecho, bueno ya está… Qué le va a hacer. Pero no lo hice, lo niego todo eso”, insistió ante la evidencia.

La fiscalía recolectó cuatro videos registrados por vecinos: en dos de ellos se puede ver al jubilado parado frente a su casa con los pantalones bajos; en otro se observa cómo se para a un costado de la medianera de su casa, pegado a las rejas del frente, y le pide a la víctima que lo masturbe desde el otro lado de la pared. Y en el último se lo ve abusando de la joven.

Además, el Ministerio Público Fiscal informó que en las encuestas vecinales del barrio se estableció el hombre manosea a las mujeres de cualquier edad y sin su consentimiento y que le grita a las jóvenes en la calle.