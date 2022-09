San Juan: un acosador la seguía, lo filmó y lo escrachó en las redes

Acosador San Juan

“Traté de evadirlo, pero estuvo hasta que me encontró, se paró y si no fuera porque lo estaba filmando no sé qué hubiera sido de mí. Necesito que todas estén atentas y alertas porque lo que”, comentó angustiada la chica. “Lo que sentí y atravesé no se lo deseo a ninguna”, agregó.