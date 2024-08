San Juan: un contador inventó un robo millonario para ocultar que perdió plata de sus socios en el casino

La mentira del contador de San Juan se descubrió gracias a cámaras de seguridad

La fiscalía revisó las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores y no observó ningún auto con esas características en los horarios que el denunciante había asegurado que le habían robado. Las autoridades sospecharon que no llegó a Mendoza, dado que en los controles policiales no se advirtió su presencia. Además, nunca estuvo en la casa de cambio que dijo haber hecho la transacción.

Cuando empezó a hacer agua en su relato, Olguín terminó admitiendo su mentira. Ante tantas preguntas, se quebró y admitió que sus socios le habían prestado 35 mil dólares para un proyecto inmobiliario y que él los gastó en juegos de azar.

El hombre involucró a su hermano, Marcelo Olguín, quien también fue detenido bajo sospecha de haber sido cómplice, ya que fue él el que llamó al 911 para dar aviso del falso robo millonario. El contador quedará imputado por falsa denuncia en calidad de autor.