San Justo: policía abatió a motochorro que intentó robarle la moto junto a su hermana

policia baleo a motochorro en san justo

Uno de los delincuentes recibió impactos de bala y quedó tendido en la calle, aún con el casco puesto, mientras que su cómplice logró escapar corriendo, iniciándose una intensa búsqueda por parte de la policía local. La motocicleta en la que se desplazaban los atacantes fue hallada abandonada en el lugar y, según las verificaciones preliminares, tenía pedido de secuestro activo por robo, lo que sugiere que los asaltantes contaban con antecedentes delictivos recientes.