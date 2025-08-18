San Justo: policía abatió a motochorro que intentó robarle la moto junto a su hermana
El enfrentamiento terminó con un delincuente muerto y otro prófugo; la investigación quedó a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.
Un violento hecho policial tuvo lugar este sábado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, cuando un capitán de la Policía Bonaerense se enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle la motocicleta mientras circulaba acompañado de su hermana. El tiroteo dejó como saldo un asaltante muerto y su cómplice prófugo.
El episodio ocurrió alrededor de las 14 horas en la intersección de Coronel Lynch y Anchoris, en el barrio Villa Constructora. Según fuentes policiales, el capitán, integrante del gabinete antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza, se desplazaba en una motocicleta Twister 250 junto a su hermana cuando fue interceptado por dos motochorros armados con intención de robo.
La rápida sucesión de hechos derivó en un forcejeo que terminó con las tres motos involucradas derribadas sobre el asfalto y el intercambio de disparos. Frente a la amenaza, el oficial extrajo su arma reglamentaria y disparó contra los atacantes.
Uno de los delincuentes recibió impactos de bala y quedó tendido en la calle, aún con el casco puesto, mientras que su cómplice logró escapar corriendo, iniciándose una intensa búsqueda por parte de la policía local. La motocicleta en la que se desplazaban los atacantes fue hallada abandonada en el lugar y, según las verificaciones preliminares, tenía pedido de secuestro activo por robo, lo que sugiere que los asaltantes contaban con antecedentes delictivos recientes.
La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó en el sitio del suceso y supervisó personalmente los peritajes correspondientes.
La causa continúa en curso, con relevamiento de cámaras, testimonios de vecinos y análisis balístico para reconstruir el enfrentamiento y determinar si hubo algún exceso en el uso de la fuerza, aunque hasta el momento se considera que el agente actuó en legítima defensa.
