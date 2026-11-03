San Luis: lo imputaron por comprar una fortuna en vinos con cheques sin fondos

La jueza Natalia Pereyra Cardini, titular del Juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes, tuvo por formulados los cargos por estafa y le impuso a Del Trecco algunas condiciones, como que se debe presentar de manera mensual ante la Fiscalía y que tiene prohibido salir del país mientras siga en pie la investigación penal.

Por su parte, los defensores de Del Trecco, Gustavo Ávila y César Bertrés, pidieron la resolución del conflicto en el fuero civil, resaltaron la relación comercial que mantuvieron los actores durante cuatro años y remarcaron que fue la bodega la que estableció las condiciones de la operación.