San Luis: lo imputaron por comprar una fortuna en vinos con cheques sin fondos
El acusado adquirió los vinos en una bodega de San Luis, pero cuando los productores quisieron cobrar el encargo se destapó la estafa y desbordó el escándalo.
La Justicia de San Luis imputó este lunes por estafa a un hombre que compró vinos por $274 millones en una bodega local y pagó con cheques sin fondos. Con las botellas despachadas, el establecimiento vitivinícola intentó cobrar la deuda durante un año pero el comprador no se hizo cargo.
El delito de estafa se desarrolló entre octubre y noviembre del 2025, cuando el acusado, que fue identificado como Diego Alfredo Del Trecco, compró los vinos a través de un ejecutivo de ventas de una bodega de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.
Del Trecco y la bodega sellaron un acuerdo por más $ 274.000.000 que debían abonarse en varios cheques, pero cuando el establecimiento vitivinícola intentó cobrarlos se encontraron con el vaso vacío, según expuso la fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein.
Milstein explicó que la relación comercial entre Del Trecco y la bodega había comenzado en 2021 y se había prolongado hasta la fecha sin sobresaltos, lo que explicaría la confianza depositada en el pago con cheques.
Medios de San Luis, como el sitio El Chorrillero, informaron que la fiscalía ahora considera que Del Trecco le provocó un perjuicio económico a la bodega, y la querella -representada por el abogado Agustín Pelanda- apoyó la imputación por estafa o, de manera subsidiaria, por libramiento de cheques sin fondos.
La jueza Natalia Pereyra Cardini, titular del Juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes, tuvo por formulados los cargos por estafa y le impuso a Del Trecco algunas condiciones, como que se debe presentar de manera mensual ante la Fiscalía y que tiene prohibido salir del país mientras siga en pie la investigación penal.
Por su parte, los defensores de Del Trecco, Gustavo Ávila y César Bertrés, pidieron la resolución del conflicto en el fuero civil, resaltaron la relación comercial que mantuvieron los actores durante cuatro años y remarcaron que fue la bodega la que estableció las condiciones de la operación.
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