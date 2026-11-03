Salta: cárcel para dos camioneros por intentar contrabandear 35 toneladas de precursores químicos a Bolivia

Las pericias confirmaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido falsificados imitando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Además, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI), en trabajo con autoridades de Bolivia, constataron que el depósito de destino final en Cochabamba no estaba habilitado para operar con sustancias químicas, lo que reforzó la hipótesis de desvío hacia la producción ilegal de drogas.

Esta semana la jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta, Marta Liliana Snopek, resolvió la condena de ambos choferes tras alcanzar un acuerdo pleno con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero.

La jueza también dispuso la inhabilitación absoluta de ambos hombres por el término de la condena, sanciones accesorias del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química y el tractor y semirremolque utilizados por Puma García.