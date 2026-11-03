Salta: cárcel para dos camioneros por intentar contrabandear 35 toneladas de precursores químicos a Bolivia
Los choferes trasladaban la carga con documentación adulterada. Les impusieron penas de más de cuatro años de prisión que deberán cumplir en nuestro país.
Dos choferes de camiones fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por contrabando en grado de tentativa tras ser interceptados cuando intentaban cruzar la frontera con Bolivia con una carga de 35 kilos de precursores químicos para refinamiento de clorhidrato de cocaína.
Los choferes fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos de nacionalidad boliviana, cuyas rutas declaradas para sus camiones incluían la salida del país por el paso internacional de Salvador Mazza con destino final a Cochabamba, en Bolivia.
Sin embargo, cuando personal de Gendarmería interceptó los camiones, el 16 de marzo de 2026, fue en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, con dominios y recorridos no autorizados.
En ese operativo los gendarmes constataron que los camiones transportaban 35.144 kilos de acetato de etilo distribuidos en 191 tambores con un valor tasado en $ 167.608.459.
La sustancia está catalogada como un solvente clave para el refinamiento de clorhidrato de cocaína.
Las pericias confirmaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido falsificados imitando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Además, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI), en trabajo con autoridades de Bolivia, constataron que el depósito de destino final en Cochabamba no estaba habilitado para operar con sustancias químicas, lo que reforzó la hipótesis de desvío hacia la producción ilegal de drogas.
Esta semana la jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta, Marta Liliana Snopek, resolvió la condena de ambos choferes tras alcanzar un acuerdo pleno con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero.
La jueza también dispuso la inhabilitación absoluta de ambos hombres por el término de la condena, sanciones accesorias del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química y el tractor y semirremolque utilizados por Puma García.
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