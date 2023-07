San Pedro: manejaba borracho, atropelló a dos mujeres, lo golpearon y le robaron

“Salí del bar, como cualquier otra persona. Subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, las chicas… Yo veo que se rompe el vidrio y nunca vi a la chica que atropellé”, relató el hombre en diálogo con La Opinión de San Pedro.

san pedro

Tras el incidente, un grupo de chicos que estaban con las víctimas, bajaron a Biagini del auto, lo golpearon hasta desmayarlo y le robaron sus pertenencias. “Después no me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desvanecido, me pegaron, después me levanto, bueno vinieron los inspectores, después llegó mi amigo y fuimos a la comisaría”, contó el hombre, quien reconoció que estaba ebrio.

Al poco tiempo se supo que, las dos chicas arrolladas, tienen 18 y 19 años, y debieron ser derivadas a la guardia del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa por lesiones leves.