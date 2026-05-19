Tucumán: padres y alumnos de una Escuela Normal tildaron a la ministra de Educación de "mentirosa"
Susana Montaldo intentó explicar los cambios en el plan de estudios de la Escuela Normal de Tucumán, pero fue cuestionada por estudiantes y padres en medio de una protesta cargada de tensión.
La visita de la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, a la Escuela Normal “Juan Bautista Alberdi” terminó este martes en medio de gritos, reclamos y un clima de fuerte tensión con estudiantes y padres.
La funcionaria llegó al establecimiento para intentar explicar los cambios previstos en el plan de estudios, pero la situación rápidamente se desbordó. Mientras hablaba con la comunidad educativa, varios alumnos comenzaron a cuestionarla a los gritos y se escuchó con claridad un fuerte “¡mentirosa!”.
El episodio ocurrió en medio del conflicto que atraviesa la histórica institución tucumana por la reforma curricular impulsada por el Ministerio de Educación provincial. Según explicó Montaldo, la modificación busca adecuar los títulos a normativas nacionales vigentes desde hace años y evitar que pierdan validez fuera de Tucumán a partir de 2027.
Sin embargo, puertas adentro la bronca parece venir acumulándose desde hace tiempo. Los estudiantes aseguran que el problema no pasa solamente por las materias o la carga horaria. Durante la protesta denunciaron falta de docentes, problemas edilicios, aulas superpobladas, recortes en espacios educativos y ausencia de acompañamiento psicopedagógico.
La escena tuvo además otro condimento incómodo: padres denunciaron presencia policial dentro y fuera del establecimiento y acusaron a efectivos de tomar fotografías a menores que participaban de la manifestación.
Mientras intentaba responder preguntas y calmar la situación, Montaldo quedó en el centro de una protesta que expuso algo más profundo que una discusión técnica sobre un plan de estudios: el desgaste total de la relación entre buena parte de la comunidad educativa y el Gobierno provincial.
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