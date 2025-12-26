San Telmo: un hombre cayó dentro de un pozo en una obra y tuvo que ser rescatado

Un video al que tuvo acceso este medio muestra el trabajo en el lugar de los bomberos y el momento en el cual el hombre es sacado del pozo.

san telmo hombre pozo construccion

De acuerdo con la información oficial brindada por el SAME, la víctima presentaba múltiples lesiones producto del impacto sufrido durante la caída.

Tras el rescate, el personal de salud realizó las primeras evaluaciones médicas en el sitio y decidió que el hombre sea trasladado de inmediato al Hospital General de Agudos Doctor Cosme Argerich, con diagnóstico de politraumatismo, donde probablemente permanezca bajo observación.

Hasta el momento no se conocieron los motivos por los cuales se produjo el accidente y si el hombre trabajaba o no dentro de la obra al momento del hecho. Tampoco se brindaron detalles sobre la profundidad del pozo ni sobre las condiciones de seguridad en la que se encontraba la construcción al momento del incidente.