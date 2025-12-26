San Telmo: un hombre cayó dentro de un pozo en una obra y tuvo que ser rescatado
La víctima, de 39 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Argerich con diagnóstico de politraumatismos.
Un dramático accidente tuvo lugar este viernes por la mañana en el barrio porteño de San Telmo, donde un hombre de 39 años resultó con múltiples heridas tras caer dentro de un pozo ubicado en una obra en construcción. Gracias a un importante operativo, la víctima fue rescatada por personal especializado de Bomberos de la Ciudad y trasladado de urgencia al Hospital Argerich con diagnóstico de politraumatismos.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró minutos antes de las 11 de la mañana en el interior de una obra ubicada en la intersección de las calles Perú y Brasil. Por causas que aún no fueron detalladas, el hombre cayó a un pozo dentro del predio situado justamente en la esquina, lo que motivó un importante despliegue por parte de los equipos de emergencia.
Tras el aviso de emergencia, se dio intervención de inmediato a los Bomberos de la Ciudad, quienes enviaron al lugar al Grupo Especial de Rescate (GER), un equipo de cuenta con personal entrenado para el salvamento de personas en escenarios complejos, como derrumbes, caídas en altura o rescates en espacios reducidos.
Rápidamente personal del GER montó un operativo de emergencia con sogas y una escalera para poder acceder al pozo y asistir al hombre que estaba atrapado.
Tras varios minutos de trabajo coordinado, los rescatistas lograron extraer al hombre de 39 años y ponerlo a salvo. También se hizo presente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Un video al que tuvo acceso este medio muestra el trabajo en el lugar de los bomberos y el momento en el cual el hombre es sacado del pozo.
De acuerdo con la información oficial brindada por el SAME, la víctima presentaba múltiples lesiones producto del impacto sufrido durante la caída.
Tras el rescate, el personal de salud realizó las primeras evaluaciones médicas en el sitio y decidió que el hombre sea trasladado de inmediato al Hospital General de Agudos Doctor Cosme Argerich, con diagnóstico de politraumatismo, donde probablemente permanezca bajo observación.
Hasta el momento no se conocieron los motivos por los cuales se produjo el accidente y si el hombre trabajaba o no dentro de la obra al momento del hecho. Tampoco se brindaron detalles sobre la profundidad del pozo ni sobre las condiciones de seguridad en la que se encontraba la construcción al momento del incidente.
