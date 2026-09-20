Santa Cruz suma una locomotora al proyecto ferroviario del norte

La llegada de la locomotora representa una nueva instancia dentro del proceso iniciado sobre el histórico ramal. Primero fueron la limpieza y recuperación de la traza; luego llegaron las inspecciones, las pruebas con el bivial y los relevamientos técnicos sobre otros sectores. Ahora, la incorporación de la ALCO RSD-35 aparece como el próximo paso en el desarrollo del proyecto ferroviario.

La iniciativa comenzó formalmente con los trabajos sobre Jaramillo–Fitz Roy, pero tiene como horizonte la recuperación progresiva del corredor que históricamente vinculó Puerto Deseado con Las Heras. El esquema integra infraestructura, turismo, patrimonio y alternativas de desarrollo productivo para la zona norte de Santa Cruz, con la posibilidad de reducir costos logísticos y generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la región.