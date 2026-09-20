Santa Cruz suma una locomotora al proyecto ferroviario del norte
Llega una ALCO RSD-35 para continuar la reactivación del corredor Puerto Deseado–Las Heras.
El Gobierno de Santa Cruz, bajo el impulso de Claudio Vidal, avanza en la reactivación ferroviaria de la zona norte con la próxima incorporación de una locomotora. La unidad se integra al proceso que comenzó con la recuperación de la traza Jaramillo–Fitz Roy y que incluye tareas técnicas y pruebas operativas.
Se trata de una ALCO RSD-35, serie DL-535, diésel-eléctrica y multipropósito. Posee seis ejes motrices, 14,92 metros de largo, 2,74 de ancho y 3,71 de alto. Su peso en orden de marcha llega a 79,2 toneladas, con dos bogies de tres ejes y carga máxima de 13,2 toneladas por eje. Su capacidad de combustible es de 2.270 litros.
Durante 2026, el proyecto registró su principal avance en el tramo Jaramillo–Fitz Roy. En mayo, la Provincia informó un progreso cercano al 90 por ciento y puso en funcionamiento un vehículo bivial para verificar las vías. Esa instancia permitió las primeras pruebas en una traza sin actividad desde 1978.
La planificación provincial no se limita a ese sector: contempla recuperar progresivamente el corredor Puerto Deseado–Las Heras. En julio, la Subsecretaría de Transporte y directivos de Trenes Argentinos relevaron la traza. La ministra Nadia Ricci señaló que el trabajo se inserta en un proyecto que abarca desde Puerto Deseado hasta Las Heras.
El gobernador Vidal planteó vincular la recuperación ferroviaria con el desarrollo productivo, turístico y logístico. Mencionó la posibilidad de transporte de pasajeros y, a futuro, cargas. También se contempla fortalecer el museo ferroviario de Jaramillo. Trabajadores de YCRT participaron en el reacondicionamiento de las vías.
La llegada de la locomotora representa una nueva instancia dentro del proceso iniciado sobre el histórico ramal. Primero fueron la limpieza y recuperación de la traza; luego llegaron las inspecciones, las pruebas con el bivial y los relevamientos técnicos sobre otros sectores. Ahora, la incorporación de la ALCO RSD-35 aparece como el próximo paso en el desarrollo del proyecto ferroviario.
La iniciativa comenzó formalmente con los trabajos sobre Jaramillo–Fitz Roy, pero tiene como horizonte la recuperación progresiva del corredor que históricamente vinculó Puerto Deseado con Las Heras. El esquema integra infraestructura, turismo, patrimonio y alternativas de desarrollo productivo para la zona norte de Santa Cruz, con la posibilidad de reducir costos logísticos y generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la región.
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