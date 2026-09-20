Tragedia en San Martín de Los Andes: una mujer falleció tras descompensarse en el lago Lácar
Si bien se desconocen las causas de su muerte, las temperaturas del agua eran extremadamente bajas. Su cuerpo fue hallado en la orilla. Los detalles.
Una jornada trágica sacudió a la comunidad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, este sábado. Una mujer perdió la vida en las inmediaciones del lago Lácar luego de haberse adentrado en el espejo de agua y sufrir un colapso físico en la ribera. A pesar del rápido accionar y el despliegue de los servicios de urgencia en la zona costera, las maniobras de socorro no lograron revertir su cuadro.
El lamentable suceso tuvo lugar en un sector emblemático del paseo municipal, frente al monumento de Los Ciervos, un punto neurálgico y concurrido del centro neuquino. La situación fue advertida en primera instancia por personas que circulaban por el área, quienes dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Al arribar al sitio, los profesionales médicos encontraron a la víctima fuera del medio acuático, aunque con una marcada afectación en sus parámetros vitales. Si bien las autoridades mantuvieron en reserva los datos de la fallecida, reportes de medios zonales detallaron que se trataba de una persona adulta mayor.
El despliegue de auxilio contó con la intervención de integrantes de la Comisaría 23 local, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera extendida, aunque finalmente debieron certificar el deceso en el mismo sitio del acontecimiento.
De acuerdo con lo consignado por el periódico "LM Neuquén", la mujer habría ingresado de forma voluntaria a un tramo de escasa profundidad sobre el margen del lago. Las razones que motivaron su inmersión durante la época invernal continúan bajo análisis, considerando que las aguas de la cuenca registran valores térmicos entre los 5 °C y los 8 °C, una marca considerada peligrosa sin la protección adecuada.
Asimismo, durante la jornada sabatina se registraron marcas ambientales de entre 3 °C y 11 °C acompañadas por precipitaciones leves. En ese contexto climático, el riesgo de padecer hipotermia resulta sumamente elevado y de rápida evolución, aun en sectores playos.
Por su parte, voceros institucionales manifestaron a "Diario Río Negro" que la causa se encuentra bajo secreto sumarial y en pleno proceso de instrucción. Al ocurrir en un paseo frecuentado tanto por pobladores locales como por visitantes dada su proximidad con el casco urbano, la noticia causó conmoción en la ciudad.
El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Dentro de los procedimientos ordenados por el organismo judicial se destacan la toma de testimonios, peritajes policiales en la escena y la realización de la correspondiente autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y evaluar eventuales afecciones previas. Aunque los primeros indicios sugieren una acción individual al ingresar al lago, las hipótesis de fondo permanecen bajo análisis técnico.
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