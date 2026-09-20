Tragedia en San Martín de Los Andes: una mujer falleció tras descompensarse en el lago Lácar

Asimismo, durante la jornada sabatina se registraron marcas ambientales de entre 3 °C y 11 °C acompañadas por precipitaciones leves. En ese contexto climático, el riesgo de padecer hipotermia resulta sumamente elevado y de rápida evolución, aun en sectores playos.

Por su parte, voceros institucionales manifestaron a "Diario Río Negro" que la causa se encuentra bajo secreto sumarial y en pleno proceso de instrucción. Al ocurrir en un paseo frecuentado tanto por pobladores locales como por visitantes dada su proximidad con el casco urbano, la noticia causó conmoción en la ciudad.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Dentro de los procedimientos ordenados por el organismo judicial se destacan la toma de testimonios, peritajes policiales en la escena y la realización de la correspondiente autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y evaluar eventuales afecciones previas. Aunque los primeros indicios sugieren una acción individual al ingresar al lago, las hipótesis de fondo permanecen bajo análisis técnico.