Multas en CABA: la lista actualizada con los nuevos valores para las infracciones.

Los montos dependen del nivel de exceso registrado:

Hasta 20 km/h por encima del límite en calles o avenidas: $66.499,30.

$66.499,30. Hasta 40 km/h por encima del límite en vías rápidas: $66.499,30.

$66.499,30. Excesos de mayor gravedad: hasta $3.799.960.

El máximo informado para este tipo de infracción se ubica así por encima de los $3,7 millones.

Cómo se calcula el importe con las Unidades Fijas

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 18,9% tras la actualización de la Unidad Fija (UF). El valor pasó de $798,51 a $949,99, por lo que las distintas sanciones cuentan con nuevos importes.

El incremento alcanza tanto a infracciones frecuentes como el mal estacionamiento y el uso del teléfono celular, como a faltas consideradas graves, cuyos montos pueden superar los $100.000 y llegar a varios millones de pesos.

Las infracciones más caras de CABA

Los valores máximos informados para algunas de las faltas son: