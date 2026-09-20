Multas en CABA: la lista actualizada con los nuevos valores para las infracciones
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Cuánto cuesta cometer excesos de velocidad o cruzar en rojo
Cruzar un semáforo en rojo se encuentra entre las infracciones con sanciones más elevadas. El importe depende de la gravedad de la conducta y de los antecedentes del conductor.
La multa puede comenzar en $284.997 y llegar hasta $1.424.985.
El exceso de velocidad figura entre las infracciones más detectadas en las calles porteñas. Junto con el mal estacionamiento, concentra cerca del 80% de las infracciones.
Los montos dependen del nivel de exceso registrado:
- Hasta 20 km/h por encima del límite en calles o avenidas: $66.499,30.
- Hasta 40 km/h por encima del límite en vías rápidas: $66.499,30.
- Excesos de mayor gravedad: hasta $3.799.960.
El máximo informado para este tipo de infracción se ubica así por encima de los $3,7 millones.
Cómo se calcula el importe con las Unidades Fijas
Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 18,9% tras la actualización de la Unidad Fija (UF). El valor pasó de $798,51 a $949,99, por lo que las distintas sanciones cuentan con nuevos importes.
El incremento alcanza tanto a infracciones frecuentes como el mal estacionamiento y el uso del teléfono celular, como a faltas consideradas graves, cuyos montos pueden superar los $100.000 y llegar a varios millones de pesos.
Las infracciones más caras de CABA
Los valores máximos informados para algunas de las faltas son:
- Exceso de velocidad grave: hasta $3.799.960.
- Cruzar un semáforo en rojo: hasta $1.424.985.
- Adulterar o tapar la patente: $949.990.
- Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $284.819.
- Enviar mensajes de texto mientras se conduce: $199.998.
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