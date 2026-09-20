Vidal: "De a poco y con pocos recursos hacemos lo que otros, con mucho más, nunca hicieron"

El proyecto ya alcanzó los primeros 20 kilómetros de reparación de vías. Vidal indicó que resta colocar algunos bulones para completar el anclaje de los rieles a los durmientes.

Señaló que comenzará una segunda etapa desde el cruce Jaramillo-Fitz Roy hasta Las Heras. El objetivo es que las vías estén reparadas, o en su mayor parte, hacia fines de diciembre. También planteó que el tren turístico esté disponible en los primeros meses del próximo año.

El traslado de la locomotora requirió dos grúas, un transporte especial y permisos para circular por rutas nacionales y provinciales. Vidal destacó las gestiones ante autoridades nacionales y Trenes Argentinos, la firma de un convenio y un acuerdo para incorporar la unidad.

Además, trabajadores de YCRT se capacitaron para utilizar el bivial. Junto con FOMICRUZ, el Gobierno puso en marcha trabajos en el yacimiento Las Lajas para cortar piedras destinadas a edificios del proyecto.

Vidal cuestionó a administraciones anteriores por anuncios ferroviarios en el tramo Puerto Deseado-Las Heras que, según dijo, no se concretaron. Recordó los 283 kilómetros de vías entre Puerto Deseado y Las Heras y la posibilidad de recuperar esa infraestructura.

La llegada de la unidad convocó a intendentes, comisionados de fomento y vecinos de distintas localidades.