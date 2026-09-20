Vidal: "De a poco y con pocos recursos hacemos lo que otros, con mucho más, nunca hicieron"
La primera locomotora de carga rumbo a Jaramillo ya tiene 20 km de vías reparadas y avanza hacia Las Heras. “El tren turístico será una realidad”, dijo el gobernador.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, resaltó los progresos del plan de reactivación ferroviaria en la zona norte durante una entrevista en Caleta Olivia. Cuestionó a gestiones previas por anuncios que no se concretaron y afirmó que su administración impulsa los trabajos con recursos escasos y mediante acuerdos.
La primera locomotora de carga partió desde Córdoba y aguardaba en Comodoro Rivadavia para seguir hacia Jaramillo. Su arribo marca un paso operativo para recuperar la conexión entre Jaramillo, Fitz Roy y Las Heras, junto con un tren turístico de sistema dual.
“Nosotros, de a poco, casi sin recursos, estamos haciendo lo que otros no hicieron con mucho dinero”, sostuvo Vidal.
El mandatario vinculó el proyecto con oportunidades, turismo y conectividad. “Es una apuesta muy fuerte al turismo, a las oportunidades”, remarcó.
La iniciativa contempla recuperar las vías e incorporar una locomotora de carga, mientras se construye en Materfer una unidad cero kilómetro de sistema dual para turismo.
El proyecto ya alcanzó los primeros 20 kilómetros de reparación de vías. Vidal indicó que resta colocar algunos bulones para completar el anclaje de los rieles a los durmientes.
Señaló que comenzará una segunda etapa desde el cruce Jaramillo-Fitz Roy hasta Las Heras. El objetivo es que las vías estén reparadas, o en su mayor parte, hacia fines de diciembre. También planteó que el tren turístico esté disponible en los primeros meses del próximo año.
El traslado de la locomotora requirió dos grúas, un transporte especial y permisos para circular por rutas nacionales y provinciales. Vidal destacó las gestiones ante autoridades nacionales y Trenes Argentinos, la firma de un convenio y un acuerdo para incorporar la unidad.
Además, trabajadores de YCRT se capacitaron para utilizar el bivial. Junto con FOMICRUZ, el Gobierno puso en marcha trabajos en el yacimiento Las Lajas para cortar piedras destinadas a edificios del proyecto.
Vidal cuestionó a administraciones anteriores por anuncios ferroviarios en el tramo Puerto Deseado-Las Heras que, según dijo, no se concretaron. Recordó los 283 kilómetros de vías entre Puerto Deseado y Las Heras y la posibilidad de recuperar esa infraestructura.
La llegada de la unidad convocó a intendentes, comisionados de fomento y vecinos de distintas localidades.
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