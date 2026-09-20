Se corre la Maratón de Buenos Aires: las demoras en el tránsito y los cortes

Los cortes

El tramo comprendido de la avenida Figueroa Alcorta, entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble, permanece cerrado hasta las 14 del domingo.

La rama norte de dicha avenida, que comprende entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, estará vedada hasta las 14 del domingo. Y el acceso y las salidas de la autopista Illia permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo.

La circulación en la calle Carlos Pellegrini, entre la avenida Corrientes y Lavalle, está interrumpida de 4 a 14; en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, de 3 a 14; y en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre la avenida de los Italianos e Intendente Hernán Giralt, desde las 0 hasta las 14.

Además, la maratón recorrerá algunos de los puntos icónicos de la ciudad, incluidos los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca.