Se corre la Maratón de Buenos Aires: las demoras en el tránsito y los cortes
Más de 16.000 corredores, 5.769 extranjeros de 64 países, disputan los 42 kilómetros porteños desde Figueroa Alcorta y Dorrego.
La edición 42 del Maratón Internacional de Buenos Aires arrancó a las 7 desde Figueroa Alcorta y Dorrego. Reúne a más de 16.000 corredores, cifra récord, que buscan completar los 42 kilómetros por las calles porteñas. La prueba es considerada la más veloz de Latinoamérica.
El atractivo internacional es enorme: 5.769 extranjeros, más del 30% de los inscriptos, llegan de 64 países. Brasil lidera con 2.769 corredores, seguido por Chile (499), Colombia (468), Uruguay (455) y Perú (378). También hay participantes de Europa, Asia, África y Oceanía. Entre los argentinos están representadas las 24 provincias: Buenos Aires encabeza con 5.007 inscriptos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (3.138), Santa Fe (527), Córdoba (463) y Entre Ríos (250).
En la rama masculina, siete atletas registraron tiempos inferiores a 2h07m: los kenianos Bethwel Kibet Chumba (2h04m37s), Felix Kiptoo Kirwa (2h05m44s), Kipkemoi Kiprono (2h06m45s), Gevin Kipkurui Kerich (2h06m52s) y Vincent Kibor Raimoi (2h06m59s), el etíope Deribe Robi Melka (2h05m58s) y el ruandés John Hakizimana (2h06m04s). El récord del circuito pertenece al keniano Evans Kiplagat Chebet (2h05m00s, 2019).
Entre las mujeres sobresalen la etíope Sintayehu Lewetegn Hailemichael (2h22m36s) y las kenianas Rodah Jepkorir Tanui (2h23m14s) y Rebecca Kangogo Chesir (2h24m25s). La elite argentina incluye a Pedro Gómez, Miguel Maza, David Rodríguez, Esteban Angulo y Ezequiel Chavarría; en femenino, Chiara Mainetti, Marina Richwin y Luján Urrutia.
El circuito, plano y a nivel del mar, mantiene el trazado usado desde 2023, certificado por World Athletics como Label Race. Pasa por el Jardín Japonés, el Monumental, Ciudad Universitaria, Recoleta, el Colón, el Obelisco, la Casa Rosada, Puerto Madero y La Boca, antes de la meta en Figueroa Alcorta. Los corredores disponen de seis horas máximo. Hay hidratación desde el kilómetro 5 y cada 2,5 kilómetros. Todos los que terminen reciben la medalla de Finisher.
Los cortes
El tramo comprendido de la avenida Figueroa Alcorta, entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble, permanece cerrado hasta las 14 del domingo.
La rama norte de dicha avenida, que comprende entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, estará vedada hasta las 14 del domingo. Y el acceso y las salidas de la autopista Illia permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo.
La circulación en la calle Carlos Pellegrini, entre la avenida Corrientes y Lavalle, está interrumpida de 4 a 14; en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, de 3 a 14; y en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre la avenida de los Italianos e Intendente Hernán Giralt, desde las 0 hasta las 14.
Además, la maratón recorrerá algunos de los puntos icónicos de la ciudad, incluidos los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca.
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