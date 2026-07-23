Santa Fe: asesinaron a un integrante de la barrabrava de Colón

Hasta el momento, los agresores no fueron detenidos, pero los investigadores lograron identificarlos y son buscados intensamente.

Investigan otro ataque en Santa Fe como venganza por el asesinato del barra

El mismo miércoles, horas después del homicidio de Fuentes, desconocidos atacaron a balazos una vivienda ubicada en O’Higgins al 3400 donde viviría que presunto agresor. Cuando la policía llegó al lugar, el o los atacantes ya se habían dado a la fuga. En la escena, los efectivos secuestraron más de 10 vainas servidas.

Para los investigadores, el asesinato de Fuentes se debió a un posible ajuste de cuentas dentro la barrabrava de Colón, actualmente dividida entre la facción oficial “Los de Siempre” y un grupo disidente conocido como "La Negrada". Ambos sectores mantienen una violenta disputa interna por el control territorial, el manejo de la tribuna y posibles negocios ilícitos en las inmediaciones del Estadio Brigadier General Estanislao López.