Santa Fe: asesinaron a un integrante de la barrabrava de Colón
Leandro "El Tucumano" Fuentes, de 29 años, recibió un disparo a pocas cuadras del estadio. El presunto autor está identificado.
Un integrante de la barrabrava de Colón fue asesinado de un disparo en el tórax en barrio Centenario, en el sur de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Leandro "El Tucumano" Fuentes, de 29 años, quien formaba parte de la facción "Los de Siempre".
El crimen ocurrió el miércoles minutos antes de las 13, sobre la calle Vera Mujica al 700, a dos cuadras del estadio de Colón de Santa Fe.
De acuerdo con las primeras hipótesis, Fuentes conducía su Suzuki Fun y estaba acompañado por un amigo cuando fue atacado a tiros por dos personas que se trasladaban en una moto de alta cilindrada. Como consecuencia del disparo, el barra perdió el control del vehículo y chocó contra otro auto estacionado.
Los atacantes se dieron a la fuga por las calles internas del barrio, mientras que el amigo de Fuentes dio aviso de inmediato a los servicios de emergencias.
"El Tucumano" fue trasladado por personal del servicio médico provincial de urgencia al Hospital Provincial Doctor José María Cullen, donde falleció antes de poder ser intervenido quirúrgicamente. Fuentes médicas comentaron que había recibido un disparo mortal a la altura del tórax, según informó La Nación.
Hasta el momento, los agresores no fueron detenidos, pero los investigadores lograron identificarlos y son buscados intensamente.
Investigan otro ataque en Santa Fe como venganza por el asesinato del barra
El mismo miércoles, horas después del homicidio de Fuentes, desconocidos atacaron a balazos una vivienda ubicada en O’Higgins al 3400 donde viviría que presunto agresor. Cuando la policía llegó al lugar, el o los atacantes ya se habían dado a la fuga. En la escena, los efectivos secuestraron más de 10 vainas servidas.
Para los investigadores, el asesinato de Fuentes se debió a un posible ajuste de cuentas dentro la barrabrava de Colón, actualmente dividida entre la facción oficial “Los de Siempre” y un grupo disidente conocido como "La Negrada". Ambos sectores mantienen una violenta disputa interna por el control territorial, el manejo de la tribuna y posibles negocios ilícitos en las inmediaciones del Estadio Brigadier General Estanislao López.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario