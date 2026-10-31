Santa Fe: okupas intentaron usurpar la Villa Olímpica y fueron desalojados
Ocho personas quedaron detenidas luego de un fallido intento de ocupar el complejo de 346 viviendas.
Ocho personas quedaron detenidas en la noche del viernes después de un intento de ocupación de las casas de la Villa Olímpica de Santa Fe, complejo que albergó a los deportistas durante los últimos Juegos Suramericanos. El enfrentamiento involucró a varias familias con niños pequeños que buscaron instalarse en los inmuebles.
Las autoridades investigan si una organización política impulsó la convocatoria. El predio, edificado por el Gobierno de Santa Fe, dispone de 346 viviendas. Residentes del barrio filmaron la secuencia con sus teléfonos y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes.
Agentes de distintas dependencias policiales acudieron al sitio luego de que los vecinos advirtieran movimientos extraños en la zona. El Ministerio de Seguridad provincial había anticipado la intervención: detectó en las redes sociales la citación organizada para avanzar sobre el terreno, según informó el diario local El Litoral.
Durante la noche, varias familias con menores de edad circularon por las calles del barrio y las fuerzas policiales las interceptaron e intentaron disuadirlas sin conseguirlo. Se vivieron minutos de tensión, con gritos, carreras y empujones.
Video: así fue el intento de usurpación de la Villa Olímpica en Santa Fe
La Policía defendió el predio con balas de goma y gases lacrimógenos. El operativo terminó con ocho detenidos.
Un audio que circuló entre los convocados quedó bajo sospecha: proponía ocupar las casas, invitaba especialmente a mujeres a concurrir con sus hijos y pedía llevar palos para forzar el ingreso al complejo. Ese material apareció durante la semana previa, lo que permitió a las fuerzas de seguridad actuar con anticipación y desplegar efectivos de varias dependencias en la zona.
Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que “el intento de usurpación no fue espontáneo” y no descartaron que alguna organización política haya motorizado la movida de las familias. La investigación apunta ahora a identificar a los instigadores.
Virginia Coudannes, vocera del Gobierno provincial, dijo a medios locales: “Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella”. La funcionaria subrayó que las unidades se entregarán a los postulantes que cumplan los requisitos mediante un proceso formal de inscripción.
“No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”, remarcó Coudannes, quien aclaró que los futuros adjudicatarios deberán cumplir las condiciones que fije el Gobierno y afrontar el pago correspondiente. El complejo habitacional se adjudicará a través de un proceso de inscripción y selección con pago por parte de los beneficiarios.
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