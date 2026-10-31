Santa Fe: okupas intentaron usurpar la Villa Olímpica y fueron desalojados

Un audio que circuló entre los convocados quedó bajo sospecha: proponía ocupar las casas, invitaba especialmente a mujeres a concurrir con sus hijos y pedía llevar palos para forzar el ingreso al complejo. Ese material apareció durante la semana previa, lo que permitió a las fuerzas de seguridad actuar con anticipación y desplegar efectivos de varias dependencias en la zona.

Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que “el intento de usurpación no fue espontáneo” y no descartaron que alguna organización política haya motorizado la movida de las familias. La investigación apunta ahora a identificar a los instigadores.

Virginia Coudannes, vocera del Gobierno provincial, dijo a medios locales: “Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella”. La funcionaria subrayó que las unidades se entregarán a los postulantes que cumplan los requisitos mediante un proceso formal de inscripción.

“No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”, remarcó Coudannes, quien aclaró que los futuros adjudicatarios deberán cumplir las condiciones que fije el Gobierno y afrontar el pago correspondiente. El complejo habitacional se adjudicará a través de un proceso de inscripción y selección con pago por parte de los beneficiarios.