Los detalles del operativo de seguridad en el Polideportivo Gatica por el velatorio público de Indio Solari

polideportivo gatica2 Polideportivo Gatica de Avellaneda

Además del despliegue de las fuerzas de seguridad, el operativo contará con ambulancias, equipos médicos, personal de emergencias y trabajadores municipales que estarán distribuidos en distintos puntos del predio para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

La organización también evalúa la llegada de numerosos micros y contingentes provenientes de distintas provincias. Por ese motivo, las autoridades recomendaron priorizar el uso del transporte público y prever posibles demoras en los accesos al sur del conurbano bonaerense.

Desde que se confirmó que el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará en el Polideportivo Gatica, la expectativa creció de manera exponencial entre los fanáticos, muchos de los cuales ya comenzaron a acercarse a la zona para participar del homenaje.