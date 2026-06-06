Los detalles del operativo de seguridad en el Polideportivo Gatica por el velatorio público de Indio Solari
Las autoridades prepararon un amplio despliegue en Villa Domínico ante la esperada llegada de miles de fanáticos para despedir al histórico referente del rock argentino.
La realización del velatorio público de Indio Solari en el Polideportivo "José María Gatica" movilizó un importante operativo de seguridad en Avellaneda, donde se espera una concurrencia masiva de seguidores llegados desde distintos puntos del país.
De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, alrededor de 1.500 personas participarán de las tareas de seguridad, prevención, asistencia y organización previstas para la jornada. El objetivo es garantizar el desarrollo ordenado de un evento que podría convertirse en una de las despedidas más convocantes de los últimos años.
Los preparativos comenzaron incluso antes de la apertura oficial del velatorio. En los alrededores del Parque de los Derechos del Trabajador, donde se encuentra el polideportivo, ya se observaban vallados, presencia policial y personal afectado a la coordinación de los accesos.
El esquema diseñado contempla controles de ingreso, corredores peatonales especialmente delimitados y restricciones al tránsito en distintos sectores de Villa Domínico para facilitar la circulación de los asistentes y evitar congestiones en la zona.
Además del despliegue de las fuerzas de seguridad, el operativo contará con ambulancias, equipos médicos, personal de emergencias y trabajadores municipales que estarán distribuidos en distintos puntos del predio para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.
La organización también evalúa la llegada de numerosos micros y contingentes provenientes de distintas provincias. Por ese motivo, las autoridades recomendaron priorizar el uso del transporte público y prever posibles demoras en los accesos al sur del conurbano bonaerense.
Desde que se confirmó que el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará en el Polideportivo Gatica, la expectativa creció de manera exponencial entre los fanáticos, muchos de los cuales ya comenzaron a acercarse a la zona para participar del homenaje.
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