Santa Fe: la Policía usó por primera vez una pistola Taser durante un operativo en Rosario

De un momento a otro una suboficial de la Policía de Santa Fe -cuyo nombre no trascendió pero quedó parcialmente registrada por la cámara de su uniforme- le disparó con la pistola Taser a la mujer que la increpó y logró reducirla antes de que su ira llegara a escalar.

Como parte del protocolo de las fuerzas policiales para el uso de las pistolas Taser se supone que deben advertir a la persona que van a usarla antes de disparar, lo que se habría cumplido en este caso.

La hermana de la víctima eligió seguir con su actitud, y la "ápida intervención con el dispositivo electrochoque cumplió los protocolos y preservó la integridad física de todos los presentes", según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, adquirió unas 100 pistolas Taser a principios de septiembre, cuando además invirtió en lanzadoras Byrna, cámaras corporales y cartuchos.

Técnicamente, las pistolas Taser son armas de baja letalidad que puede usarse en intervenciones de alto riesgo. Sus descargas tienen 400 voltios para no provocar lesiones graves, cosa que se cumplió en este caso.