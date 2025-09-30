Santa Fe: la Policía usó por primera vez una pistola Taser durante un operativo en Rosario
El arma -que se supone no es letal- fue utilizada para frenar una agresión en el contexto de una intervención policial en un caso de violencia de género.
Personal de la Policía de Santa Fe utilizó el domingo pasado una pistola Taser durante un operativo en Rosario por una denuncia por violencia de género. La maniobra fue necesaria porque la hermana de la mujer que denunció el caso intentó desarmar a una oficial.
La secuencia ocurrió pasadas las 19.30 del domingo frente a un domicilio sobre la calle Ovidio Lagos al 8500, en la zona sur de Rosario, donde la Policía se presentó a raíz de un llamado al 911 para denunciar un episodio de violencia de género.
Al llegar a la vivienda los efectivos detuvieron a un hombre -el acusado por la agresión reportada- y lograron contener a la víctima.
Pero mientras los efectivos policiales hacían su trabajo la hermana de la víctima, que también estaba presente, comenzó a increparlos, lo que trajo una complicación extra a una secuencia ya caótica.
De un momento a otro una suboficial de la Policía de Santa Fe -cuyo nombre no trascendió pero quedó parcialmente registrada por la cámara de su uniforme- le disparó con la pistola Taser a la mujer que la increpó y logró reducirla antes de que su ira llegara a escalar.
Como parte del protocolo de las fuerzas policiales para el uso de las pistolas Taser se supone que deben advertir a la persona que van a usarla antes de disparar, lo que se habría cumplido en este caso.
La hermana de la víctima eligió seguir con su actitud, y la "ápida intervención con el dispositivo electrochoque cumplió los protocolos y preservó la integridad física de todos los presentes", según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, adquirió unas 100 pistolas Taser a principios de septiembre, cuando además invirtió en lanzadoras Byrna, cámaras corporales y cartuchos.
Técnicamente, las pistolas Taser son armas de baja letalidad que puede usarse en intervenciones de alto riesgo. Sus descargas tienen 400 voltios para no provocar lesiones graves, cosa que se cumplió en este caso.
