Santa Fe: levantó una bolsa de la calle, explotó un artefacto y casi pierde la mano

"No me anime a acercarme lo único que atine fue llamar al 911, cuando le pregunté si estaba bien me dijo que levantó lo que aparentemente era una bolsa que tenia algo que brillaba como una lucecita y explotó", relató la mujer.

explosion.jpg

Por otro lado, los efectivos que llegaron primero al lugar dijeron que "al tocar la bolsa, explotó lo que sería una bomba de tipo casero. El estallido le dañó gran parte de su mano derecha y presentaba esquirlas en el rostro del lado derecho".

Trabajaron en el lugar personal de la Policía Comunitaria y de la Brigada de Explosivos. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Cullen de la provincia donde limpiaron la zona dañada, le tomaron unas placas y derivado a traumatología. Si bien su rostro mostraba varios cortes producto de las esquirlas, no mostraba complicaciones mayores

La Justicia tomó intervención y ordenó como primera medida que efectivos de la policía comunitaria custodien al joven hasta nuevo aviso. En el lugar de la explosión trabajan distintas divisiones levantando detalles importante para el esclarecimiento del caso