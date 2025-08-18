Santiago del Estero: detienen a un hombre por vender milanesas de papel higiénico
Tenía más de 20 kilos de alimentos preparados para vender en la Fiesta de la Virgen del Carballo, donde asistieron miles de personas.
Un insólito y asqueroso episodio se registró en la provincia de Santiago del Estero, donde un hombre fue detenido por vender milanesas y chorizos elaborados con ingredientes irregulares, entre ellos papel higiénico. La comercialización de 25 kilos de alimentos se realizó durante la popular Fiesta de la Virgen del Carballo, donde asistieron miles de personas.
El hecho se descubrió el pasado jueves por la mañana en la localidad de Monte Quemado, cuando inspectores municipales realizaron un relevamiento en un puesto de comidas en la previa a la celebración que congrega a miles de fieles cada año.
Allí, Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología detectó que un puesto de comidas ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle no cumplía las reglas básicas de higiene, tenía falta de refrigeración y tenía superficies sucias.
Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando se percataron que el dueño del puesto, un hombre oriundo de Tucumán identificado como Marcos Rolando Ávila, había preparado milanesas hechas con papel higiénico, listas para poner a la venta durante la fiesta.
A su vez, en el puesto de comida se incautaron chorizos en estado de deterioro y aderezos en el estado de conservación.
“Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que podían poner en serio riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable por el organismo, sino que puede provocar complicaciones digestivas severas”, indicaron fuentes municipales tras el operativo, según informó Diario Panorama.
Las autoridades labraron un acta, procedieron a la clausura inmediata del local y formalizaron una denuncia penal contra Ávila por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.
No se descarta que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar en los próximos días para explicar el origen y la “particular receta” de sus productos.
El procedimiento ocurrió en la previa de la Fiesta de la Virgen del Carballo, una de las celebraciones religiosas más importantes de Monte Quemado, que cada año convoca a peregrinos de toda la región. La detección a tiempo de estos alimentos adulterados evitó lo que pudo haber sido un serio escándalo sanitario en pleno evento multitudinario.
