Alerta por un reto viral que premia a adolescentes por desaparecer durante dos días

Ante el regreso de este desafío a las redes sociales y espacios digitales, Grooming Argentina pidió a madres, padres y adultos responsables que conozcan y presten atención a los grupos, comunidades y canales de comunicación que frecuentan los niños y adolescentes. Esto incluye todo tipo de conversación que se genere mediante teléfonos celulares, tablets o computadores.

El objetivo es acompañar y supervisar la actividad digital de los menores para prevenir que acepten propuestas que puedan ponerlos en peligro.

A su vez, especialistas recomendaron a los menores no participar del reto y mantener conversaciones con niños y adolescentes sobre los peligros de ausentarse sin informar su ubicación.