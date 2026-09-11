Alerta por un reto viral que premia a adolescentes por desaparecer durante dos días
La práctica consiste en cortar todo tipo de contacto durante 48 horas para generar preocupación en los familiares y así acumular puntos.
Un antiguo y peligroso reto viral volvió a generar preocupación entre las familias. El desafío consiste en desaparecer durante 48 horas, cortando todo tipo de contacto, para sumar puntos. La advertencia fue difundida por Grooming Argentina, que señaló que la práctica ya había sido denunciada en 2017.
La práctica, orientada principalmente a adolescentes, propone que los participantes interrumpan cualquier comunicación con familiares, amigos y personas cercanas. Durante ese período, no pueden responder llamados, contestar mensajes y ni brindar información sobre su paradero.
A su vez, el reto viral establece que los participantes acumulen puntos a partir de la preocupación que provocan en sus familiares, a modo de recompensa.
La situación puede derivar en denuncias por búsqueda de personas y costosos operativos policiales para intentar determinar el paradero del adolescente. A esto se suma el riesgo de que, durante la ausencia, pueda producirse un contacto con personas desconocidas.
Recomendaciones para las familias
Según la organización, el reto puede aprovecharse de la necesidad de pertenencia de los adolescentes y, en algunos casos, de la búsqueda de atención. En paralelo, la presión de pares puede influir en la decisión de aceptar este tipo de propuestas. Grooming Argentina también se advierte que un menor podría ser manipulado por un adulto para participar.
Ante el regreso de este desafío a las redes sociales y espacios digitales, Grooming Argentina pidió a madres, padres y adultos responsables que conozcan y presten atención a los grupos, comunidades y canales de comunicación que frecuentan los niños y adolescentes. Esto incluye todo tipo de conversación que se genere mediante teléfonos celulares, tablets o computadores.
El objetivo es acompañar y supervisar la actividad digital de los menores para prevenir que acepten propuestas que puedan ponerlos en peligro.
A su vez, especialistas recomendaron a los menores no participar del reto y mantener conversaciones con niños y adolescentes sobre los peligros de ausentarse sin informar su ubicación.
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