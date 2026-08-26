Se adelanta la Tormenta de Santa Rosa: cuáles serán las zonas más afectadas de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores como Meteored anticipan la llegada de las feroces precipitaciones. ¿Dónde se sentirá más fuerte?
Una nueva edición de la clásica Tormenta de Santa Rosa se acerca a Buenos Aires y todo el país. Habitualmente esperada para el 30 de agosto, dado su popular asociación con la festividad de Santa Rosa de Lima, la tormenta de tormentas se prevé para las próximas horas, afectando a varias zonas de manera particular.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que las precipitaciones e inestabilidad se concentrarán de forma despareja en el centro y norte del país. Además, el organismo nacional determinó que áreas de Buenos Aires serán las principales damnificadas.
Cuáles serán las zonas más afectadas de Buenos Aires
Para la tormenta esperada entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional señala que las áreas con mayores acumulados e inestabilidad en la provincia y región metropolitana son:
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AMBA y Norte de la Provincia de Buenos Aires: Concentrarán la mayor probabilidad de precipitaciones, ráfagas de viento y actividad eléctrica, especialmente durante la madrugada y mañana del jueves.
Franja Costera y Noreste Provincial: Las zonas ribereñas al Río de la Plata y el delta acumulan mayor humedad por la entrada de viento del sudeste, lo que suele intensificar las lloviznas y chaparrones aislados.
Para este evento no se prevé un fenómeno extraordinario en el AMBA, estimándose valores acumulados moderados de entre 10 y 20 mm. En contraste, los acumulados de lluvia más fuertes del sistema se desplazarán hacia el noreste del país (Entre Ríos, Corrientes y Misiones).
Las condiciones en Buenos Aires tenderán a mejorar de forma paulatina a partir del viernes por la tarde, dando paso a un fin de semana más estable.
Así afectará la Tormenta de Santa Rosa al país
Región del Litoral (La zona más afectada)
Es donde se prevén los fenómenos más severos y acumulados importantes de agua:
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Entre Ríos y Corrientes: Tendrán el impacto más fuerte de lluvias copiosas y tormentas con abundante caída de agua (con acumulados proyectados que podrían alcanzar los 100-130 mm en algunos puntos), acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Misiones y Formosa: Sumarán tormentas aisladas a intensas hacia el viernes y el cierre de la semana.
Región Pampeana y AMBA (Impacto moderado)
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Buenos Aires y CABA (AMBA): Presentarán un frente inestable con lluvias, chaparrones y alguna tormenta aislada durante el jueves 27 y el viernes, pero con acumulados moderados (entre 15 mm y 30 mm).
Córdoba y Santa Fe: Precipitaciones moderadas y lloviznas intermitentes, con mayor frecuencia en la franja oriental.
Región de Cuyo
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Mendoza, San Luis y San Juan: Experimentarán un pulso de inestabilidad con descenso térmico, precipitaciones aisladas y descargas eléctricas en áreas precordilleranas.
Patagonia
En el sur argentino el fenómeno no se manifiesta como la tormenta convectiva tradicional de Santa Rosa, aunque la región (especialmente la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut) mantendrá el ingreso de frentes fríos independientes con lluvias locales y nevadas.
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