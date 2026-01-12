Inminente regreso de las lluvias al AMBA: qué día de esta semana se larga fuerte
Las tormentas tendrán su regreso en las próximas horas y el Servicio Meteorológico Nacional ya advirtió cuál será el impacto de las mismas en el clima.
Las altas temperaturas que afronta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán su fin pronto, dado que porteños y bonaerenses volverán a tener una jornada inestable esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los detalles al respecto y reveló por cuántos días lloverá en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Asimismo, el organismo lanzó las recomendaciones correspondientes para un nuevo día de lluvias y tormentas.
Qué día de esta semana se largan las lluvias en el AMBA
El SMN detalló que este jueves 15 de enero el AMBA afrontará una jornada lluviosa, debido a intensos chaparrones durante la madrugada y la mañana, y a tormentas aisladas durante la tarde/noche. En tanto, las temperaturas de ese día oscilarán entre los 23° y 30°.
Cabe señalar que el viernes 16 bajará aún más la máxima: se espera que en la última jornada de la semana laboral el termómetro inicie en unos 18° y llegue a los 28°. Con viento soplando desde el Sur, será un viernes agradable, con cielo ligeramente nublado.
Para el sábado, nuevamente la máxima ascenderá a 33°, asegurando un caluroso fin de semana, aunque el domingo otra vez el termómetro tendrá un techo de 28°. No se esperan lluvias ni tormentas para los próximos días. El único día que lloverá es el jueves y, de seguro, traerá cambios en el clima.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
