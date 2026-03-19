Se afianza el regreso de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuántos días con tormentas se vienen

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El mal tiempo sería una cuestión aislada, ya que desde el domingo retomarían las buenas condiciones, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados.

Del mismo modo, la nueva semana estaría signada, al menos en el inicio, por el clima estable, con un lunes, día no laborable con fines turísticos, que se prevé con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 18 y 23 grados.

El martes feriado por el Día de la Memoria también se espera, por ahora, con estabilidad. El organismo anticipa cielo algo nublado, con 18 grados de mínima y 23 de máxima.