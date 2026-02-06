Se adelantan las lluvias en Buenos Aires y se vienen cuatro días de tormentas: cuándo se larga con todo

Cuándo llega el calor extremo y vuelven las lluvias al AMBA

Se espera por un ascenso de las temperaturas en el AMBA a partir de la nueva semana. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 20 y una máxima de 31; mientras que el martes sería más caluroso, con marcas de entre 22 y 33 grados.

Si bien el SMN no estima precipitaciones, por el momento, en su pronóstico extendido, el sitio especializado Meteored ratifica sus probabilidades de lluvias, que ahora se adelantan al miércoles y que se mantienen hasta el domingo.

El miércoles, de acuerdo con el portal especializado, sería una jornada con tormentas. El detalle indica que se largaría en horas de la tarde. La inestabilidad se mantendría hasta el domingo inclusive, con momentos de tormentas fuertes, en especial en el fin de semana.

meteored (2) Meteored espera cuatro días con lluvias y tormentas en Buenos Aires.