Se adelantan las lluvias en Buenos Aires y se vienen cuatro días de tormentas: cuándo se larga con todo
Los pronosticadores ya le ponen fecha al regreso de las lluvias y tormentas en el AMBA, y la mala noticias es que durarían varios días.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, luego de varios días con lluvias y tormentas, y cuando se va anticipando el regreso del calor extremo, el pronóstico del tiempo trae malas noticias debido a que se adelanta el regreso de las precipitaciones.
Luego de la inestabilidad que arrancó el martes y se mantuvo hasta el jueves, con un brusco descenso de las temperaturas, el viernes transcurrió con buen tiempo. Con cielo ligeramente nublado, las marcas térmicas rondaron entre 17 y 28 grados.
En tanto, el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa con similares tendencias climáticas. El sábado tendría cielo despejado durante toda la jornada, con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía hasta los 31.
Del mismo modo, el domingo en el AMBA sería una jornada con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; mientras que el termómetro oscilará entre 20 y 31 grados.
Cuándo llega el calor extremo y vuelven las lluvias al AMBA
Se espera por un ascenso de las temperaturas en el AMBA a partir de la nueva semana. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 20 y una máxima de 31; mientras que el martes sería más caluroso, con marcas de entre 22 y 33 grados.
Si bien el SMN no estima precipitaciones, por el momento, en su pronóstico extendido, el sitio especializado Meteored ratifica sus probabilidades de lluvias, que ahora se adelantan al miércoles y que se mantienen hasta el domingo.
El miércoles, de acuerdo con el portal especializado, sería una jornada con tormentas. El detalle indica que se largaría en horas de la tarde. La inestabilidad se mantendría hasta el domingo inclusive, con momentos de tormentas fuertes, en especial en el fin de semana.
