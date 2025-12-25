Cuál es el plazo para devolver un regalo de Navidad

¿Cuántos días tengo para devolver el producto que compré?

Tenés 10 días desde que lo compraste o desde que recibiste el producto. (Código Civil y Comercial, artículo 441 Ley de defensa del consumidor, Art. 4 y 9).

Siempre te podés arrepentir de la compra que hiciste por internet dentro del plazo de 10 días y pedir que te devuelvan el dinero.

El aviso que prohíbe las devoluciones no tiene valor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110).

El vendedor debe pagar los gastos por la devolución del producto que compraste por internet, según contempla la Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34, y el Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1115).

¿Qué regalos no se pueden devolver?

No podés devolver:

Los productos personalizados, por ejemplo, los que tienen tu nombre o tu foto.

Los CDS, videos o programas de computación que podés instalar de forma inmediata y después seguir usando.

Los diarios o revistas.