Cuál es el plazo para devolver un regalo de Navidad
En caso de no estar conforme con lo que se compró, el producto puede devolverse. Cuáles son las formalidades y plazos.
En época de Navidad y regalos, es importante tener en cuenta que la Ley de Defensa al Consumidor prevé que quienes compran algo tengan la opción de devolverlo o cambiarlo en caso de no estar de acuerdo o simplemente arrepentirse. Estos casos suelen darse mayormente cuando la compra se realiza por Internet.
Hay que tener en cuenta que, en caso de que se trate de producto electrónico, (celulares, televisores, heladeras, etc) solo podés devolver el producto y pedir que te devuelvan el dinero si tiene una falla que no permite usarlo o no puede ser arreglado (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1056 y 1057).
En la Ciudad de Buenos Aires, hay 10 días para devolver los productos perecederos y 30 días para devolver los no perecederos.
La compra de los electrodomésticos cubre seis meses para artículos nuevos y tres para la compra usados. Para hacer un cambio se necesita la factura o comprobante de pago.
Cuando comprás por Internet, correo, teléfono o venta domiciliaria podés arrepentirte y pedir que te devuelvan el dinero. Tenés que devolver el producto como lo recibiste. Los gastos de devolución están a cargo del vendedor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110. Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34).
¿Cuántos días tengo para devolver el producto que compré?
Tenés 10 días desde que lo compraste o desde que recibiste el producto. (Código Civil y Comercial, artículo 441 Ley de defensa del consumidor, Art. 4 y 9).
Siempre te podés arrepentir de la compra que hiciste por internet dentro del plazo de 10 días y pedir que te devuelvan el dinero.
El aviso que prohíbe las devoluciones no tiene valor. (Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1110).
El vendedor debe pagar los gastos por la devolución del producto que compraste por internet, según contempla la Ley 24.240. Ley de defensa del consumidor, Art. 34, y el Código Civil y Comercial de la Nación, Art. 1115).
¿Qué regalos no se pueden devolver?
No podés devolver:
- Los productos personalizados, por ejemplo, los que tienen tu nombre o tu foto.
- Los CDS, videos o programas de computación que podés instalar de forma inmediata y después seguir usando.
- Los diarios o revistas.
