Se confirmó el calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases, distrito por distrito
Las clases comenzarán entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, con 190 días efectivos garantizados y fechas diferenciadas para el receso invernal y el cierre del ciclo.
Tras definirse los feriados nacionales y provinciales, la Secretaría de Educación de la Nación oficializó el calendario escolar 2026 para todas las provincias.
Según informaron fuentes oficiales, los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de garantizar el cumplimiento de 190 días efectivos de clases, tal como establece la normativa vigente.
El inicio del ciclo lectivo será escalonado según la provincia. Santiago del Estero abrirá las clases el 18 de febrero, mientras que Tierra del Fuego lo hará el 24 de febrero. En tanto, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz comenzarán el 25 de febrero. Chubut, Jujuy y San Luis el 23 de febrero.
Por su parte, el 2 de marzo dará inicio el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, así como en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
En cuanto al receso invernal, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el receso será del 6 al 17 de julio. En tanto, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio.
Respecto a la finalización del ciclo lectivo, Formosa concluirá las clases el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el cierre será el 18 de diciembre.
En tanto, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones finalizarán el ciclo el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará el 23 de diciembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario