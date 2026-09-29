Se conocieron en Lomas de Zamora, se separaron durante décadas y hoy tienen una relación a 12.000 kilómetros

Pedro viajó a la Argentina en diciembre de 2023 para festejar su cumpleaños con su hermano mellizo y "no perdió el tiempo", como hizo notar Hilda.

"Me llamó y justo venía para acá. Y bueno, empezamos a salir, fuimos a tomar un té, a almorzar, al cine y ahí empezó nuestra relación", relató la mujer.

El camino estaba despejado: "Así empezó nuestro noviazgo, nuestra amistad, no tiene una etiqueta", explicó el hombre.

"No me animaba a avisarles a mis hijos. Nos veíamos un poco escondidas, parecíamos dos chicos", reconoció Hilda.

Alos hijos de Pedro les costó más aceptar la relación hasta que su padre se puso firme: "Yo tengo 82 años y me quedan pocos carnavales. Entonces, lo poco que pueda absorber, lo absorbo al 100%. A esta edad es muy importante la compañía", señaló.

De Lomas de Zamora a Europa

Hilda tenía 14 años cuando conoció a Pedro, que era un muchacho mayor al que se cruzaba en el boliche Moulin Rouge de Zamora, donde bailaban boleros, guaguancó y música tropical.

"No podíamos ir solas. Él se quedó un tiempo conmigo y se fue porque dijo que yo era muy seria", recordó Hilda, cuya chaperona era nada menos que su madre.

Al año siguiente Hilda conoció a un amigo de Pedro, que era apodado Canchero, y ahí sí se formalizó una relación que terminó en casamiento, hijos y una vida juntos.

Pedro, por su parte, se casó y con su mujer tuvieron tres hijos y se dedicaron a viajar por Europa en casa rodante hasta que se asentaron en España.

Siga el baile

Después de enviudar de sus respectivas parejas, Pedro e Hilda se reencontraron con un poco de ayuda del barrio y hoy mantienen una relación a distancia que incluyó cuatro viajes de él a la Argentina y uno de ella a España.

Además, la pareja habla entre 15 y 20 veces por día y tiene un "compromiso simbólico", como describió Pedro, que le dio su anillo a Hilda en la Basílica de Luján.

"Me dijo: ‘Vamos a casarnos’. Él ya había traído las alianzas. Entonces nos fuimos atrás de la Virgen, por supuesto solos, y ahí nos pusimos los anillos", contó la mujer.