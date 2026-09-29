Córdoba: un hombre murió en un boliche y la fiesta continuó con el cuerpo en el lugar
Según el relato de una asistente, el cuerpo permaneció varias horas dentro del establecimiento antes de ser retirado.
Un hombre de 55 años murió durante una fiesta en un boliche de Córdoba y el evento continuó mientras el cuerpo permaneció dentro del establecimiento durante varias horas. El hecho generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del lugar y es investigado por las autoridades.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en Studio Theater, ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con lo informado, el hombre se desvaneció cerca de la 1 y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente falleció.
Las autoridades habían sido alertadas cerca de las 00:50, luego de que el hombre perdiera el conocimiento dentro del establecimiento. Sin embargo, según el testimonio de una mujer que se encontraba en el lugar, la música no se detuvo y otras personas continuaron ingresando al establecimiento mientras el hombre era asistido.
"Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 12.15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP", relató.
La Policía llegó cerca de la 1:30 de la madrugada, más de media hora después del aviso a las autoridades, y la mujer señaló que, cuando decidió retirarse, el cuerpo del hombre todavía estaba dentro del boliche.
El desalojo del establecimiento
De acuerdo con lo informado, cerca de las 3 de la madrugada comenzaron a llegar más autoridades y poco después, alrededor de las 3:15, se dispuso el desalojo del establecimiento.
Finalmente, el cuerpo del hombre fue retirado cerca de las 4 de la madrugada. Las causas de la muerte todavía son materia de investigación.
La secuencia denunciada por la testigo será uno de los elementos a considerar para determinar qué ocurrió durante las horas posteriores al desvanecimiento y bajo qué circunstancias continuó funcionando el establecimiento.
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