Córdoba: un hombre murió en un boliche y la fiesta continuó con el cuerpo en el lugar

El desalojo del establecimiento

De acuerdo con lo informado, cerca de las 3 de la madrugada comenzaron a llegar más autoridades y poco después, alrededor de las 3:15, se dispuso el desalojo del establecimiento.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue retirado cerca de las 4 de la madrugada. Las causas de la muerte todavía son materia de investigación.

La secuencia denunciada por la testigo será uno de los elementos a considerar para determinar qué ocurrió durante las horas posteriores al desvanecimiento y bajo qué circunstancias continuó funcionando el establecimiento.