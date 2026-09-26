Lomas de Zamora: cayeron dos degenerados que distribuían imágenes de abuso sexual infantil

Parte de los dispositivos incautados.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según la investigación, contenían material de abuso sexual contra menores.

Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

Los discos rígidos y las memorias USB secuestradas.

Otro allanamiento y una nueva detención

El segundo expediente también se originó a partir de un reporte del NCMEC, emitido durante este año. En este caso, los investigadores buscaban determinar la posible tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores por parte de un hombre de 44 años.

Con los datos reunidos durante la investigación, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento. El operativo permitió detener al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos que, de acuerdo con la pesquisa, también contenían material de abuso sexual contra menores.

La documentación secuestrada.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según la investigación, contenían material de abuso sexual contra menores.

Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

El operativo derivó en el secuestro de 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. La totalidad de los elementos quedó a disposición de la autoridad judicial para la realización de un análisis forense exhaustivo.