Lomas de Zamora: cayeron dos degenerados que distribuían imágenes de abuso sexual infantil
Las detenciones se llevaron a cabo luego de un alerta emitida por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos.
Dos hombres, de 38 y 44 años, fueron detenidos en el marco de dos investigaciones por la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores de edad. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, junto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Esteban Berriel.
Los sospechosos cayeron, luego de dos allanamientos realizados a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional, con sede en Estados Unidos, dedicada a ayudar a encontrar a niños perdidos y reducir la explotación sexual infantil.
Ambos procedimientos fueron impulsados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la fuerza porteña, en articulación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel. Los dos casos derivaron en secuestros de dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, ahora bajo análisis forense.
La investigación
El primero de los casos se inició a partir de un reporte emitido en mayo por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). La denuncia estaba relacionada con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad sometidos a situaciones de abuso sexual.
A partir de las tareas realizadas por los investigadores, se logró determinar que en un domicilio podían encontrarse elementos vinculados con la investigación. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento.
Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según la investigación, contenían material de abuso sexual contra menores.
Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.
Otro allanamiento y una nueva detención
El segundo expediente también se originó a partir de un reporte del NCMEC, emitido durante este año. En este caso, los investigadores buscaban determinar la posible tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores por parte de un hombre de 44 años.
Con los datos reunidos durante la investigación, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento. El operativo permitió detener al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos que, de acuerdo con la pesquisa, también contenían material de abuso sexual contra menores.
Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Además, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que, según la investigación, contenían material de abuso sexual contra menores.
Entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.
El operativo derivó en el secuestro de 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. La totalidad de los elementos quedó a disposición de la autoridad judicial para la realización de un análisis forense exhaustivo.
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