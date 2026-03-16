Se fugó durante una salida transitoria y lo atraparon cuando fue a visitar a su padre enfermo

El objetivo del particular viaje era visitar a su padre, quien atravesaría un delicado estado de salud.

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Ante esta situación, la policía desplegó tareas de vigilancia, con el fin de dar con el paradero del prófugo. Como parte de los rastrillajes, se realizaron relevamientos, diversas averiguaciones y seguimientos sobre posibles lugares de permanencia.

Durante esos rastrillajes surgió un dato clave: el prófugo podría encontrase en la ciudad de Eldorado, al noroeste de la provincia de Misiones.

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Con esa pista, los efectivos montaron un discreto operativo en la zona, que finalmente permitió localizar al hombre buscado. La detención se concretó en la intersección de la avenida San Martín y Chile, donde los policías lograron identificarlo y aprehenderlo en plena vía pública.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó nuevamente a disposición del Tribunal Oral Federal de Posadas, que había ordenado su captura tras la fuga del penal.

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