Se fugó durante una salida transitoria y lo atraparon cuando fue a visitar a su padre enfermo
El preso aprovechó el beneficio para escaparse de la cárcel. Viajó por varios kilómetros hasta que fue recapturado por la Policía Federal en la provincia de Misiones.
Un preso condenado por narcotráfico que se había fugado de la cárcel durante una de sus salidas transitorias fue recapturado cuando intentaba visitar a su padre, quien atravesaría un delicado estado de salud. Previamente, había viajado varios kilómetros entre Misiones y Corrientes.
El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La investigación se inició a partir de información recibida por el Departamento Investigaciones Complejas NEA, que alertó a la División Triple Frontera sobre la posible presencia en Misiones de un hombre que tenía pedido de captura activo. La orden judicial había sido dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Posadas, a cargo del juez Fabián Gustavo Cardozo, con intervención de la Secretaría de Laura Gilberto.
Según fuentes policiales, el prófugo cumplía una condena por narcotráfico en la Colonia Penal Unidad N° 17 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la localidad misionera de Candelaria, y había escapado mientras utilizaba el beneficio de salida transitoria que le había sido otorgado por la Justicia.
Con el avance de las tareas investigativas, los agentes lograron establecer que el hombre había estado en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, a unos 150 kilómetros de la cárcel. Desde allí, recientemente se había trasladado hacia la localidad misionera de Puerto Esperanza, ubicada a otros más de 380 kilómetros.
El objetivo del particular viaje era visitar a su padre, quien atravesaría un delicado estado de salud.
Ante esta situación, la policía desplegó tareas de vigilancia, con el fin de dar con el paradero del prófugo. Como parte de los rastrillajes, se realizaron relevamientos, diversas averiguaciones y seguimientos sobre posibles lugares de permanencia.
Durante esos rastrillajes surgió un dato clave: el prófugo podría encontrase en la ciudad de Eldorado, al noroeste de la provincia de Misiones.
Con esa pista, los efectivos montaron un discreto operativo en la zona, que finalmente permitió localizar al hombre buscado. La detención se concretó en la intersección de la avenida San Martín y Chile, donde los policías lograron identificarlo y aprehenderlo en plena vía pública.
El detenido, argentino y mayor de edad, quedó nuevamente a disposición del Tribunal Oral Federal de Posadas, que había ordenado su captura tras la fuga del penal.
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