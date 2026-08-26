Habló Pity Álvarez tras la negativa al pedido de nulidad del juicio: "Pagué y estoy pagando"
En un video publicado por la periodista Florencia Rodríguez (TV Pública), el músico aseguró que "la gente manda" y habló de "justicia divina".
Luego de quedarse dormido en la audiencia de este miércoles y de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro rechazaran la nulidad del debate y el pase a la modalidad de juicio por jurados, Pity Álvarez habló y aseguró que "pagó" y "está pagando" lo que hizo.
"No sé bien lo que está pasando. Supuestamente me estaban juzgando por algo que cometí. Acepto eso, no hago cargo, pero... Yo creo que ya lo pagué eso. Lo pagué... Lo estoy pagando. Nada más que eso", dijo el músico ante Florencia Rodríguez, periodista de la TV Pública.
Al ser consultado por la remera que llevaba puesta, indicó: "Esta remera, 'la gente manda' es una... Una frase que tendría que haber nacido hace mucho tiempo, porque la gente siempre manda. Las mayorías mandan, entonces... para avispar a la gente".
"Vos estás loco cuando el 51% lo piensa, ¿no? Capaz que para el 49 sos un capo, pero... La gente manda", continuó en esa misma línea.
Finalmente, al respecto de su proceso, dijo: "Que pase lo que tenga que pasar. La justicia divina me va a juzgar".
La defensa pidió nuevos estudios para Pity Álvarez
Los nuevos representantes del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sostuvieron que Álvarez no tendría actualmente la capacidad psíquica ni cognitiva necesaria para afrontar un juicio oral. Por ese motivo, además de intentar suspender el proceso, reclamaron que sea sometido nuevamente a distintas evaluaciones médicas.
Durante la audiencia, Baños recordó que en 2023 el proceso había sido suspendido luego de un informe del Cuerpo Médico Forense, que había determinado un “deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y depresivo grave”.
A partir de ese antecedente, la defensa solicitó la realización urgente de nuevos estudios para determinar el estado actual del músico. Entre ellos, reclamó una resonancia magnética cerebral y una evaluación cognitiva exhaustiva.
Los pedidos fueron planteados en una jornada en la que el propio comportamiento de Álvarez volvió a quedar expuesto: el cantante se durmió nuevamente durante el desarrollo del juicio.
Pese a los argumentos de sus abogados y al pedido de nuevas evaluaciones, el tribunal resolvió rechazar la nulidad del debate y el cambio a un juicio por jurados. De esta manera, el proceso por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, seguirá adelante bajo la modalidad actual.
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