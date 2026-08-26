Pity Álvarez se durmió otra vez durante el juicio y la Justicia rechazó el pedido de su defensa
Sus nuevos abogados pidieron anular el debate, cambiarlo por un juicio por jurados y realizarle nuevos estudios, pero el tribunal desestimó los planteos.
El juicio oral contra Cristian Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz se reanudó este miércoles con una escena que volvió a llamar la atención: el músico se quedó dormido durante la audiencia. La situación ocurrió mientras se desarrollaba una jornada en la que su nueva defensa realizó fuertes cuestionamientos sobre su capacidad para afrontar el proceso.
Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal la nulidad del debate y pidieron que el juicio pasara a la modalidad de jurados populares. Sin embargo, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro rechazaron ambos planteos, por lo que el proceso continuará de la manera prevista.
La defensa pidió nuevos estudios para Pity Álvarez
Los nuevos representantes del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sostuvieron que Álvarez no tendría actualmente la capacidad psíquica ni cognitiva necesaria para afrontar un juicio oral. Por ese motivo, además de intentar suspender el proceso, reclamaron que sea sometido nuevamente a distintas evaluaciones médicas.
Durante la audiencia, Baños recordó que en 2023 el proceso había sido suspendido luego de un informe del Cuerpo Médico Forense, que había determinado un “deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y depresivo grave”.
A partir de ese antecedente, la defensa solicitó la realización urgente de nuevos estudios para determinar el estado actual del músico. Entre ellos, reclamó una resonancia magnética cerebral y una evaluación cognitiva exhaustiva.
Los pedidos fueron planteados en una jornada en la que el propio comportamiento de Álvarez volvió a quedar expuesto: el cantante se durmió nuevamente durante el desarrollo del juicio.
Pese a los argumentos de sus abogados y al pedido de nuevas evaluaciones, el tribunal resolvió rechazar la nulidad del debate y el cambio a un juicio por jurados. De esta manera, el proceso por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, seguirá adelante bajo la modalidad actual.
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