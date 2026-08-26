Pity Álvarez se durmió otra vez durante el juicio y la Justicia rechazó el pedido de su defensa

Los pedidos fueron planteados en una jornada en la que el propio comportamiento de Álvarez volvió a quedar expuesto: el cantante se durmió nuevamente durante el desarrollo del juicio.

Pese a los argumentos de sus abogados y al pedido de nuevas evaluaciones, el tribunal resolvió rechazar la nulidad del debate y el cambio a un juicio por jurados. De esta manera, el proceso por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, seguirá adelante bajo la modalidad actual.