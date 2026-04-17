Se rompió un caño de agua en Recoleta: la esquina de French y Billinghurst, inundada

En medio del operativo, el encargado de un edificio de la zona describió cómo se desarrollaron los hechos y las consecuencias que generó la pérdida de agua dentro de la propiedad.

“Agua tenemos porque tenemos los tanques. Tenemos los tanques, es agua de reserva”, explicó a TN ante la consulta sobre el suministro en el inmueble.

El hombre explicó que el sistema funcionó con normalidad durante la madrugada, aunque advirtió que la situación podía complicarse con el correr de las horas. “Ahora cuando la gente empiece a usar, y si no reparan, ahí quedamos sin agua”, señaló.

El encargado también se refirió a los trabajos previos en el lugar. “Estaban trabajando una empresa tercerizada de estas de Edenor, porque tenían que hacer un empalme”, indicó.

En ese sentido, agregó: “Como por la lluvia no pudieron solucionar, hicieron como una conexión secundaria, un bypass”.

Las tareas continuaron durante la noche. “Empezaron allá con el taladro. Alguna gente se quejó y después vinieron para acá”, sostuvo.

Además, precisó el horario en que se realizaron los trabajos: “Es una cuadrilla que arranca a las cinco de la tarde hasta la madrugada”.

Sobre el momento en que se produjo la rotura, afirmó: “Estaban trabajando y pasó lo del chorro”.

El impacto del agua también se sintió dentro del edificio. “Sí, en el subsuelo, en la vivienda y en el primer piso también estaba entrando”, detalló. “Planta baja y en el primer piso por el baño. Era inmenso”, agregó al describir el volumen de agua que ingresó.

“Hice poner una madera para que no choque para el edificio, porque se me iba a filtrar entero”, explicó, y también indicó que dio aviso a los servicios de emergencia. “Los bomberos vinieron a chequear, porque estaba subiendo el nivel de agua”, afirmó.

Según detalló, la preocupación principal estuvo vinculada a las instalaciones eléctricas. “Se estaba acercando a los tableros eléctricos donde están las conexiones trifásicas”, advirtió.

En ese contexto, personal de Edenor evaluó la situación en el lugar. “Si no baja, obviamente cortan la luz del edificio”, señaló.