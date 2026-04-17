Se rompió un caño de agua en Recoleta: la esquina de French y Billinghurst, inundada
Ocurrió en la intersección de Billinghurst y Peña, en una obra realizada por la empresa Edenor. El tránsito está parcialmente cortado.
Un caño maestro de agua se rompió en la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Recoleta y dejó como resultado una importante inundación y demoras en el tránsito.
El hecho ocurre en la esquina de Billinghurst y Peña, en un sector donde se realizaba una obra de una empresa de electricidad tercerizada de Edenor. Las imágenes son impactantes y muestran la gran cantidad de agua que hay sobre el asfalto. Además, se observa cómo debido a la presión, se originó una fuente de gran volumen y algunos metros de altura.
En ese contexto, se desplegó hacia el lugar personal de AySA, que realizó las maniobras necesarias para controlar el escape. Durante ese tiempo se cortó el paso del tránsito no sólo por el operativo sino por la inundación que se generó en la zona.
Desde la empresa indicaron que por el momento continúa la afectación al tránsito por agua en calzada. A su vez, sostuvieron que la cañería es una distribuidora chica y que, debido a la hora en que sucedió el incidente y a que en esa zona los edificios tienen tanque de reserva, la afectación por el corte no es grande.
En medio del operativo, el encargado de un edificio de la zona describió cómo se desarrollaron los hechos y las consecuencias que generó la pérdida de agua dentro de la propiedad.
“Agua tenemos porque tenemos los tanques. Tenemos los tanques, es agua de reserva”, explicó a TN ante la consulta sobre el suministro en el inmueble.
El hombre explicó que el sistema funcionó con normalidad durante la madrugada, aunque advirtió que la situación podía complicarse con el correr de las horas. “Ahora cuando la gente empiece a usar, y si no reparan, ahí quedamos sin agua”, señaló.
El encargado también se refirió a los trabajos previos en el lugar. “Estaban trabajando una empresa tercerizada de estas de Edenor, porque tenían que hacer un empalme”, indicó.
En ese sentido, agregó: “Como por la lluvia no pudieron solucionar, hicieron como una conexión secundaria, un bypass”.
Las tareas continuaron durante la noche. “Empezaron allá con el taladro. Alguna gente se quejó y después vinieron para acá”, sostuvo.
Además, precisó el horario en que se realizaron los trabajos: “Es una cuadrilla que arranca a las cinco de la tarde hasta la madrugada”.
Sobre el momento en que se produjo la rotura, afirmó: “Estaban trabajando y pasó lo del chorro”.
El impacto del agua también se sintió dentro del edificio. “Sí, en el subsuelo, en la vivienda y en el primer piso también estaba entrando”, detalló. “Planta baja y en el primer piso por el baño. Era inmenso”, agregó al describir el volumen de agua que ingresó.
“Hice poner una madera para que no choque para el edificio, porque se me iba a filtrar entero”, explicó, y también indicó que dio aviso a los servicios de emergencia. “Los bomberos vinieron a chequear, porque estaba subiendo el nivel de agua”, afirmó.
Según detalló, la preocupación principal estuvo vinculada a las instalaciones eléctricas. “Se estaba acercando a los tableros eléctricos donde están las conexiones trifásicas”, advirtió.
En ese contexto, personal de Edenor evaluó la situación en el lugar. “Si no baja, obviamente cortan la luz del edificio”, señaló.
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