Tragedia en Mendoza: un hombre murió atropellado por una camioneta en la ruta 7

En el lugar trabajaban los efectivos correspondientes para llevar a cabo las primeras pericias y las actuaciones de rigor, que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de la mencionada jurisdicción.

Tragedia en Corrientes: tres muertos tras un choque frontal entre un camión y un auto

Choque fatal corrientes Tres personas murieron tras el violento impacto. Foto: El Litoral.

Un violento accidente protagonizado por un auto y un camión con acoplado tuvo lugar a la altura del kilómetro 36 de la Ruta 118, a la altura de Colonia Tatacuá, en Corrientes. Como resultado del violento impacto tres personas murieron.

La fatal colisión se produjo este viernes por la tarde, alrededor de las 19.50, sobre el trazado ubicado al noroeste de Corrientes. Lo protagonizaron un camión con acoplado y un Chevrolet Corsa, quienes chocaron frontalmente.

Por causas que la Justicia aún intenta determinar, el Chevrolet Corsa —conducido por una mujer de 62 años— impactó de manera directa contra un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

La fuerza de la colisión fue demoledora. Debido al brutal choque, el automóvil quedó completamente destruido sobre la calzada y sus tres ocupantes perdieron la vida de forma instantánea. Por su parte, el camionero, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso pero quedó en estado de shock tras el impacto.

Pocos minutos después del siniestro, personal de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias locales y peritos de la Unidad Fiscal arribaron a la zona. El tránsito en ese tramo de la Ruta 118 debió ser interrumpido en su totalidad durante varias horas.

Los agentes montaron un vallado preventivo y desviaron los vehículos hacia caminos alternativos para permitir que los bomberos y el personal forense realizaran las tareas de rescate de los cuerpos y las pericias correspondientes mecánicas.