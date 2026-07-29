Un hombre de 74 años resultó gravemente herido por una bala perdida en un reconocido club de Núñez
El dramático episodio ocurrió el último sábado mientras la víctima se encontraba dentro de las instalaciones del club. Se encuentra fuera de peligro.
Una jornada recreativa que debía transcurrir con normalidad terminó transformándose en un episodio de extrema gravedad. Un hombre de 74 años debió ser hospitalizado de urgencia tras recibir el impacto de una bala perdida mientras se encontraba dentro del Centro Naval, ubicado en el barrio porteño de Núñez.
Como consecuencia inmediata del suceso, las autoridades de la institución decidieron suspender todas las actividades en la sede de manera preventiva, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer el origen del disparo.
El dramático suceso tuvo lugar el sábado 25 de julio, cerca de las 11:30, cuando la víctima —que había ingresado al predio como invitada de un socio— fue alcanzada por un proyectil en uno de sus brazos mientras permanecía en el interior del club.
Inmediatamente, el hombre recibió los primeros auxilios por parte del personal médico del lugar y fue derivado al Sanatorio Otamendi. Allí, los profesionales de la salud le diagnosticaron una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, lesión por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.
La investigación y la mira puesta en el Tiro Federal
Tras el aviso a las autoridades, intervinieron en el lugar efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de la Comisaría Vecinal 2B.
Horas más tarde, los peritos judiciales realizaron las pericias de rigor en la escena y lograron secuestrar el proyectil, el cual será sometido a exhaustivos estudios balísticos. Por estas horas, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la bala provino del Tiro Federal Argentino, predio que se encuentra lindero a las instalaciones del Centro Naval.
Las drásticas medidas del Centro Naval de Núñez
Frente a la gravedad de lo ocurrido, la comisión directiva del Centro Naval emitió un comunicado informando las acciones adoptadas:
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Suspensión de actividades: Cierre preventivo de la sede hasta contar con garantías totales de seguridad para socios, empleados y visitantes.
Acompañamiento: Contención permanente a la víctima y al socio que lo invitó al establecimiento.
Acciones judiciales: El club se constituirá como parte damnificada en la causa penal.
Reclamo formal: Se enviará una carta documento al Tiro Federal Argentino para exigir explicaciones sobre el episodio.
Coordinación zonal: Notificación formal a los clubes e instituciones linderas —como el Liceo Naval Argentino, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y Helicenter—, así como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de extremar los recaudos en toda la zona.
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