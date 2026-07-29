Un hombre de 74 años resultó gravemente herido por una bala perdida en un reconocido club de Núñez

Horas más tarde, los peritos judiciales realizaron las pericias de rigor en la escena y lograron secuestrar el proyectil, el cual será sometido a exhaustivos estudios balísticos. Por estas horas, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la bala provino del Tiro Federal Argentino, predio que se encuentra lindero a las instalaciones del Centro Naval.

Las drásticas medidas del Centro Naval de Núñez

Frente a la gravedad de lo ocurrido, la comisión directiva del Centro Naval emitió un comunicado informando las acciones adoptadas: