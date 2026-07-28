Vuelven las lluvias a Buenos Aires y arruinarán el fin de semana: el informe del SMN
Las lluvias y tormentas tienen fecha de regreso al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el próximo fin de semana será climáticamente complicado.
En las últimas horas, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el reconocido sitio climático Meteored coincidieron en el regreso de lluvias y tormentas para Buenos Aires. De acuerdo a lo informado, las precipitaciones llegarán en los próximos días, obligando a rehacer planes o, al menos, hacerlos bajo techo.
En este sentido, el organismo nacional y otros pronosticadores dieron sus recomendaciones ante el adverso clima que se avecina.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el próximo viernes 31 de julio las lluvias llegarán con fuerza hacia la noche. Con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C, las tormentas eléctricas tendrán lugar en las últimas horas del fin de mes y se extenderán hacia el sábado, no afectando inicialmente al termómetro.
En tanto, Meteored coinciden con la previsión del organismo, añadiendo también el dato de las horas en que las tormentas azotarán a la Ciudad y el Conurbano.
Para el viernes, se espera que las precipitaciones estén presentes durante toda la jornada con variada intensidad, aunque se anticipa que serán fuertes. Por otro lado, para el sábado, se prevé que el agua abarque únicamente la madrugada, aunque no se descarta la inestabilidad para la mañana de esa jornada.
A partir de estas precipitaciones, paulatinamente las térmicas comenzarán a bajar y agosto sorprenderá con temperaturas cercanas a 0 grados.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario