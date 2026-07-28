Cuándo será el próximo fin de semana largo de agosto y cuántos restan en 2026

Sábado 15 de agosto: jornada habitual de descanso.

jornada habitual de descanso. Domingo 16 de agosto: día de descanso semanal.

día de descanso semanal. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Por qué el 17 de agosto es una fecha patria clave

Cada 17 de agosto, la Argentina homenajea la memoria del General José de San Martín, el líder que estuvo al frente del histórico Ejército de los Andes y protagonizó una de las campañas militares más trascendentes de la región.

Su lucha fue clave para consolidar la independencia argentina y avanzar en la liberación de otros territorios sudamericanos tras los acontecimientos de la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán.

La conmemoración busca preservar el legado de San Martín, marcado por su capacidad estratégica, su compromiso con la libertad de los pueblos y sus valores de disciplina, austeridad y unión latinoamericana.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

Para quienes ya están organizando viajes, escapadas o momentos de descanso, el calendario de feriados 2026 todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos antes de que termine el año. Estas son las fechas más importantes: