Cuándo será el próximo fin de semana largo de agosto y cuántos restan en 2026
Con el cierre de las vacaciones de invierno en gran parte del país ya como parte del pasado, muchos comenzaron a revisar el calendario de feriados que queda.
Después del final de las vacaciones de invierno y una vez concluida la expectativa que generó la última etapa de la Copa del Mundo 2026, muchos argentinos comenzaron a preguntarse cuándo llegará el próximo feriado nacional y qué oportunidades de descanso quedan disponibles durante el año.
Según el calendario oficial establecido por el Ministerio del Interior, en agosto de 2026 habrá una única jornada no laborable a nivel nacional.
La buena noticia para quienes planean una escapada o buscan una pausa de la rutina es que el feriado se ubicará un día lunes, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días de manera automática, sin necesidad de sumar jornadas adicionales.
Cuándo cae el feriado de agosto 2026 y qué se conmemora
El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto de 2026, una fecha en la que Argentina conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia nacional y reconocido como el Padre de la Patria por su papel fundamental en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.
Al ubicarse al comienzo de la semana, este feriado inamovible no necesita ser trasladado ni requiere cambios en la planificación oficial. De esta manera, se convertirá en una de las primeras oportunidades de descanso extendido del segundo semestre del año:
- Sábado 15 de agosto: jornada habitual de descanso.
- Domingo 16 de agosto: día de descanso semanal.
- Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Por qué el 17 de agosto es una fecha patria clave
Cada 17 de agosto, la Argentina homenajea la memoria del General José de San Martín, el líder que estuvo al frente del histórico Ejército de los Andes y protagonizó una de las campañas militares más trascendentes de la región.
Su lucha fue clave para consolidar la independencia argentina y avanzar en la liberación de otros territorios sudamericanos tras los acontecimientos de la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán.
La conmemoración busca preservar el legado de San Martín, marcado por su capacidad estratégica, su compromiso con la libertad de los pueblos y sus valores de disciplina, austeridad y unión latinoamericana.
Los fines de semana largos que quedan en 2026
Para quienes ya están organizando viajes, escapadas o momentos de descanso, el calendario de feriados 2026 todavía ofrece varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos antes de que termine el año. Estas son las fechas más importantes:
- Octubre (del 10 al 12): habrá un fin de semana largo de tres días por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemorará el lunes 12.
- Noviembre (del 21 al 23): se formará otro descanso extendido de tres jornadas debido al Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23.
- Diciembre (del 5 al 8): llegará uno de los descansos más esperados del año con un fin de semana XL de cuatro días, producto del puente turístico del lunes 7 y el feriado del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Diciembre (del 25 al 27): el último tramo del año tendrá un nuevo fin de semana largo de tres días por la celebración de Navidad, cuyo feriado será el viernes 25.
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