Según la UCA, la pobreza llegó al 49,9% en octubre

El director del ODSA, Agustín Salvia, aseguró: "En estos últimos 20 años hubo crecimiento, estancamiento y una crisis sistémica. Se trata un agotamiento del modelo político económico que fue fallido, donde había consumo financiado con déficit y luego endeudamiento".

La UCA atribuye al ajuste de Milei el impacto en la calidad de vida

Salvia afirmó que el ajuste que llevó a cabo el presidente Javier Milei tuvo fuertes consecuencias en la calidad de vida de la población pero que no tuvo la magnitud que podría haber alcanzado y estamos en un "proceso de transición".

Los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el pico en la tasa de pobreza sucedió en el primer trimestre de este año. La EPH registró una pobreza de 54,9% y el 20,3% de indigencia.

Para Salvia, dos de las causas de los altos números de pobreza son "la caída de la inflación y que no creció el desempleo".

El relevamiento realizado por el Observatorio de la UCA afirmó que el 60% de la población tiene trabajo precario o está desempleado. El 8,9% no trabaja, un 23,6% "hace changas", y un 27,8% tiene empleo precario. Si se suma el subempleo a la cifra de desempleo, ésta alcanzaría el 32%

Además, hay un 47% de los hogares que manifiesta que no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades. Esta cifra se eleva hasta el 75,3% en el caso de los estratos más bajos.

"La población no siente alivio en el bolsillo porque si bien bajó la inflación cambiaron los gastos fijos en los hogares destinados a pagar servicios como luz o agua. A su vez en el IPC no está bien representada esta ponderación. La mejora en la inflación no está yendo al consumo", explicó Salvia.

Solo uno de cada 10 hogares urbanos tiene capacidad de ahorro corriente mensual. Además, El informe también revela que un 36,3% de los hogares recibe asistencia económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal. "Entre 2023 y 2024 se incrementaron los hogares que tuvieron que realizar recortes en atención médica u odontología, particularmente entre los hogares de nivel socioeconómico bajo o muy bajo", afirmó.