El accidente de Guillermo Francella antes de filmar en España: "Creí que todo había acabado"
En un relato tan tenso como sorprendente, el actor recordó el accidente automovilístico que sufrió en Fuerteventura a horas de iniciar el rodaje de Playa de Lobos, una situación que casi pone en riesgo toda la producción.
Guillermo Francella vivió uno de los momentos más angustiantes de su carrera a solo un día de encarar el rodaje de Playa de Lobos, la película que filmó en Fuerteventura junto a Javier Veiga. Durante su participación en El Hormiguero, el ciclo español de Antena 3, el artista terminó dejando en segundo plano la promoción del filme para relatar el impacto que sufrió en un trayecto nocturno por la isla.
La anécdota, cargada de tensión, humor involuntario y alivio, reveló qué tan cerca estuvo de no poder comenzar la película. Según contó, todo se desencadenó tras una cena con parte del equipo. Esa noche, mientras viajaba en un auto conducido por la productora del proyecto y acompañado por su hija y su hermano, el recorrido se convirtió en un verdadero laberinto.
Francella explicó entre risas que Fuerteventura está repleta de rotondas colocadas a muy poca distancia entre sí, lo que generó un desconcierto permanente: “No sé por qué hay una cada cien metros”, ironizó. El comentario despertó carcajadas en el estudio, especialmente cuando agregó que algunas no estaban iluminadas y resultaban difíciles de predecir.
Pero el humor desapareció al recordar lo ocurrido segundos antes del choque. Un desvío del GPS complicó aún más el camino, y cuando intentaron retomar la ruta, la escena se volvió crítica: “Miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”, relató. El impacto fue inevitable. “¡Florencia! ¡Pum!”, reconstruyó el actor, detallando que los airbags explotaron de inmediato.
Él sufrió golpes importantes, mientras que su hermano se lastimó al chocar su cabeza contra otra pasajera. El sobresalto fue inmenso, aunque por fortuna ninguno resultó gravemente herido. Francella destacó, con sincero alivio, que no tuvo lesiones en el rostro, algo fundamental dado que debía filmar al día siguiente.
El susto fue tan grande que incluso el equipo técnico creyó que la película podía cancelarse. Javier Veiga confesó que cuando recibió la llamada inicial, temió que todo el proyecto se derrumbara antes de empezar: “En ese momento creí que todo había acabado”, admitió. A pesar del shock, el rodaje comenzó según lo previsto.
Tanto Veiga como Francella coincidieron en que Playa de Lobos es una historia que juega con el suspenso y la comedia, una combinación que, de alguna manera, se conectó con el surrealista episodio que les tocó atravesar fuera de cámara. Para el actor argentino, el incidente terminó siendo una prueba más de que, incluso en medio del caos, una buena historia siempre se abre camino.
