El accidente de Guillermo Francella antes de filmar en España: "Creí que todo había acabado"

El susto fue tan grande que incluso el equipo técnico creyó que la película podía cancelarse. Javier Veiga confesó que cuando recibió la llamada inicial, temió que todo el proyecto se derrumbara antes de empezar: “En ese momento creí que todo había acabado”, admitió. A pesar del shock, el rodaje comenzó según lo previsto.

Tanto Veiga como Francella coincidieron en que Playa de Lobos es una historia que juega con el suspenso y la comedia, una combinación que, de alguna manera, se conectó con el surrealista episodio que les tocó atravesar fuera de cámara. Para el actor argentino, el incidente terminó siendo una prueba más de que, incluso en medio del caos, una buena historia siempre se abre camino.