Sergio Goycochea recordó el día que lanzaron un terrible rumor sobre su salud

“No tengo SIDA”, la famosa tapa de Goycochea

La tapa de la revista Gente del 4 de agosto de 1988 tenía como imagen central el rostro de Sergio Goycochea y un imponente textual del entonces arquero, quien afirmaba: “No tengo SIDA“ y en un extracto de la nota se agregaba: “Se dice que el arquero de River y la Selección está muy enfermo. Él se defiende”, y en otra parte se dejaba entrever: “Por una misteriosa enfermedad ya lleva 45 días sin jugar ni entrenar”.

En una nota que recordó el shock de aquella tapa, el diario Página 12 publicó: “Cuando César Luis Menotti llegó a la conducción técnica de River, le pidió al entonces presidente del club, Hugo Santilli, a José Luis Chilavert y Darío Siviski (de San Lorenzo). La negociación con San Lorenzo comenzó y el club de Boedo pidió a Goycochea, a Néstor Gorosito y 200 mil dólares. Los pases no se hicieron porque Goycochea no pasó la revisión médica. Dijeron que tenía SIDA, sífilis y cáncer. Las revistas cholulas, que le dedicaban mucho espacio al romance con Susana Romero, lo sacaron en la tapa.

“Me inventaron todas las enfermedades, y todas sin cura”, se quejó en aquella oportunidad Goyco, quien afirmó que solo tuvo “una tendinitis en el hombro derecho”.

goycochea sida

La publicación de Sergio Goycochea

Año 1988. Así como siempre les hablo de las situaciones más lindas que me tocaron vivir, hoy quiero que vean esta tapa. Fue una de las situaciones más difíciles de mi carrera, por todo lo que significó en su momento y el contexto en que se dio.

Yo iba a ser transferido a San Lorenzo y en la revisación médica me encontraron una pequeña lesión congénita en la clavícula. Para evitar que se difundiera esa información, los médicos evitaron hablar con los medios o dar notas al respecto. Algo que debía de ser discreto, terminó con información falsa filtrada sobre mi salud, se decía que tenía leucemia, cáncer, SIDA, y cualquier otra cosa.

Fueron tantos los rumores, tantas cosas las que se dijeron y más alla de que Gente me dio la posibilidad de aclarar la situación, mi vieja me llamó para pedirme por favor que le cuente a ella la verdad. Fue la única vez que temblé. Casi dejo de jugar al fútbol, que es lo que más me gustaba hacer.

A la hora de comunicar hay que ser prudentes. Hay familias y gente atrás de cada uno de nosotros que sufre mucho por noticias y titulares como este. Y más allá de esto, la intimidad y el respeto van por encima de todo. Quería traer este caso para que no pase desapercibido y tomemos noción del peso que puede tener.

Un fuerte abrazo a todos y buen día!