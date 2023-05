Sergio Massa anunció la asignación del espectro para desarrollar la tecnología "WiFi 6" en todo el país

Se trata de la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz (banda de 6 GHz) que permitirá completar el uso libre por parte de las empresas prestadoras, que puede coexistir con los servicios de enlaces fijos existentes y así maximizar el uso del espectro.

"Se trata de una decisión muy vinculada a la economía porque para Argentina uno de los cinco grandes jugadores económicos de los próximos 10 años, es la economía del conocimiento. Para la Argentina, la venta de servicios a partir del enorme valor y respeto de su capital humano, de la gente, de los argentinos, por su capacitación, por su capacidad de trabajo, es una de las grandes usinas de generación de exportaciones", aseguró Massa.

Según se detalló oficialmente, la medida permitirá el desarrollo de una conexión a Internet vía Wi-Fi de mayor calidad, que soporte los desarrollos futuros apoyados en la realidad aumentada, el gaming, el metaverso, la Internet de las Cosas y el 5G.

A su vez, posibilitará que las pymes y cooperativas puedan extender su oferta de conectividad sobre la base de servicios competitivos de última generación y que lleguen a escuelas, hospitales y comunidades en zonas urbanas, suburbanas y remotas.

"Aspiramos a que precisamente el Wi-Fi 6 permita competitividad para las economías regionales, pero también competitividad para aquellos que, por talento y capacidad, desde distintas regiones del país pueden ofrecer servicios al mundo y muchas veces compiten en desventaja por lo que llamamos la latencia", agregó Massa.

A su turno, el presidente de Enacom destacó que "la tecnología Wi-Fi 6 estará disponible para los ámbitos universitarios, en las grandes fábricas industriales y también en el hogar, para tener una mejor calidad de Wi-Fi y, por supuesto, una mayor velocidad".

Según se informó, la habilitación del espectro permitirá que se desplieguen plataformas de capacitación para la formación profesional y de jóvenes, con soluciones de realidad virtual, entre otras ventajas.

Participaron de la presentación el pleno de los miembros del directorio de Enacom: el vicepresidente, Gustavo López; los directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, Gonzalo Quilodrán y María Florencia Pacheco; el director propuesto por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Alejandro Gigena; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez, y el coordinador de Asuntos Técnicos, Diego Leiva.

