Los dos feriados decretados por el gobierno: lo que falta para el fin de semana largo

Es importante tener en cuenta la diferencia entre ambas fechas:

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos. La decisión de otorgarlo depende de cada empleador.

Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, obligatorio para el sector público y privado.

Cada año, durante esta jornada se realizan actos conmemorativos y movilizaciones en distintas ciudades del país, especialmente en Plaza de Mayo, encabezadas históricamente por organismos de derechos humanos.

Calendario de feriados 2026

Además del fin de semana largo de marzo, el calendario oficial incluye otras fechas clave que marcarán el ritmo del año:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Con esta planificación, el 2026 se presenta como un año con varias oportunidades para organizar escapadas, viajes cortos o descansos estratégicos, aprovechando los distintos fines de semana largos distribuidos a lo largo del calendario.