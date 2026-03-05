Los dos feriados decretados por el gobierno: lo que falta para el fin de semana largo
Luego del fin de semana largo de Carnaval, el Gobierno nacional confirmó dos jornadas que permitirán armar otro descanso extendido.
Según el calendario oficial de feriados de 2026, el país contará con 12 fines de semana largos a lo largo del año, tres de ellos catalogados como extra largos gracias a la incorporación de días no laborables con fines turísticos.
En este contexto, el próximo descanso extendido llegará a fines de marzo con una combinación de feriado nacional y día no laborable, lo que permitirá que muchos argentinos puedan organizar un fin de semana más largo.
El próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Esta fecha recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e iniciaron la última dictadura militar en el país.
En 2026, el Gobierno decidió sumar además un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que generará un fin de semana largo de cuatro días para muchos trabajadores, dependiendo de la decisión de cada empleador.
Es importante tener en cuenta la diferencia entre ambas fechas:
-
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos. La decisión de otorgarlo depende de cada empleador.
Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, obligatorio para el sector público y privado.
Cada año, durante esta jornada se realizan actos conmemorativos y movilizaciones en distintas ciudades del país, especialmente en Plaza de Mayo, encabezadas históricamente por organismos de derechos humanos.
Calendario de feriados 2026
Además del fin de semana largo de marzo, el calendario oficial incluye otras fechas clave que marcarán el ritmo del año:
-
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas / Jueves Santo
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
-
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
-
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
-
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Con esta planificación, el 2026 se presenta como un año con varias oportunidades para organizar escapadas, viajes cortos o descansos estratégicos, aprovechando los distintos fines de semana largos distribuidos a lo largo del calendario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario