Por qué los hombres tienden a dormirse después del sexo: la explicación científica

De todos modos, según la investigación citada por The New York Post, los hombres suelen dormirse más rápido, algo que se debe en realidad a un cóctel de sustancias químicas que se liberan cuando eyaculan. Estos incluyen norepinefrina, serotonina, oxitocina, vasopresina, óxido nítrico (NO) y la hormona prolactina.

Es la liberación de prolactina lo que marca una diferencia particular, ya que está relacionada con la sensación de satisfacción sexual, según los expertos. También ayuda a mediar el tiempo de recuperación, por lo que los hombres con deficiencia de esta hormona a veces también pueden tener tiempos de recuperación más rápidos.

“Los niveles de prolactina son naturalmente más altos durante el sueño, y los animales a los que se les inyecta el químico se cansan de inmediato. Esto sugiere un fuerte vínculo entre la prolactina y el sueño, por lo que es probable que la liberación de la hormona durante el orgasmo haga que los hombres se sientan somnolientos", explicaron los expertos del Programa de Informes sobre Ciencias, Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Nueva York.

De acuerdo con los científicos, "la prolactina también explica por qué los hombres tienen más sueño después del coito que después de la masturbación", y completaron: “Por razones desconocidas, los orgasmos sexuales liberan cuatro veces más prolactina que los orgasmos masturbatorios”.

Mantener relaciones sexuales mejora la calidad de sueño

El estudio indica que otros dos químicos liberados durante las relaciones sexuales incluyen la oxitocina y la vasopresina, que suele acompañar a la melatonina, que regula nuestros relojes biológicos.

Se ha demostrado que la oxitocina reduce los niveles de estrés que pueden provocar somnolencia y relajación. Por esta razón, de acuerdo con Max Kirsten, residente experto en sueño de Innermost y The Sleep Coach, tener relaciones sexuales también mejora la calidad del sueño después del evento.