Siete acusados en el caso Diego Maradona: quiénes son y qué rol tuvieron en sus últimos días

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Carlos Díaz

En tanto, Díaz es cuestionado por haber recomendado limitar el contacto de Maradona con su entorno familiar, una medida que, según los investigadores, contribuyó a su aislamiento en los días previos a su muerte.

Ricardo Almirón

El segundo grupo de imputados está compuesto por quienes cumplían funciones operativas o de coordinación dentro del esquema de atención. El enfermero Ricardo Almirón, que estaba de turno el día del fallecimiento, es investigado por no haber reaccionado con la urgencia necesaria ante signos de deterioro. Su defensa sostiene que actuaba bajo órdenes y que reportó irregularidades en el estado del paciente.

Mariano Perroni, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna

También forman parte del juicio el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de la prepaga Nancy Forlini. En estos casos, las acusaciones giran en torno a la organización del equipo, la supervisión de la atención y la provisión de recursos médicos adecuados durante la internación domiciliaria.