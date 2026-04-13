Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior

El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.