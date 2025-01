Sigue la guerra del verano con un nuevo viral imperdible: "Mar del Plata se llenó de brasileños"

Y agregó: "¿Se ponen contento que es más barato eso? Sin baño, por que preguntó, ¿dónde 'cagás' en Brasil? No tienen baño, no tiene hospital y no tienen infraestructura, ni servicios".

WhatsApp Video 2024-12-08 at 11.09.47 AM.mp4 Augusto Digiovanni, dueño del B2 de Mar del Plata.

El nuevo video viral armado en Mar del Plata

"Amigo, te das cuenta lo que está pasando? Está lleno de brasileños", comienza el video que armaron en Mar del Plata, subido a la cuenta de Instagram de @truchinicolas, guionista del trabajo del que se habla en toda la Ciudad Feliz por estas horas.

"Pará, si todos los argentinos están viajando a Brasil, los brasileños dónde están...", sigue el video, que realmente es imperdible y hay que verlo.

brasileros mar del plata

En otro momento del video se ve a los "brasileño" quemándose los pies en la arena pero aclaran: "por lo menos acá las playas tienen baño".

Cómo surgió el video en Mar del Plata

Nicolás Truchi publicó en su cuenta de Instagram cómo surgió la idea del video, quiénes participaron y varios agradecimientos.

"Durante semanas solo escuchamos noticias de argentinos en Brasil por eso planteamos un universo paralelo donde nuestros amigos brasileros vienen a Mar del Plata.

Lamento informar que con este video concluimos la trilogía y por un tiempo no habrá muchas noticias más. No es un adiós, es un hasta luego.

El último rodaje fue uno de los más felices de mi vida sin exagerar, me volví a encontrar con mi parte artística y con todo lo que eso genera… para suerte para ustedes metí terapia hoy, sino los torturaba un rato más escribiendo cosas que no les importan. Espero que disfruten el último episodio.

Gracias a mi equipo de lujo, sin ustedes esto sería imposible.

Idea original: surgió entre todos como una joda y quedó.

Guión y dirección: @truchinicolas

Camarógrafo: @gonzamenendezg

Vestuario: @larafranzese a cargo del mismo y @ubatubamdq mis hermanos queridos y @lacuevadelosomdp ayudando a la causa.

Interpretes: @miguelgarciablanc @betoscoppa @alanborrelli @doriswellss @aylenrizos @lucascabral____ @sosatobi @chopitaaaaa @fredypresmar

Back: @sujetodeinteres

Asistente: @gerardocanadell

Locación: @puntaiglesia sólo quedan palabras de agradecimiento para ustedes, gracias por prestarnos su hermoso lugar.

Edición: @truchinicolas

Gracias a @nicotorres5 @santiagovellini @__mcas y @tinchosantini por ayudarnos y acompañarnos en el rodaje.

A @los_hermanos_lezcano y @ugo.ortiz.39 por coincidir en la playa y mágicamente ser parte de esta hermosa producción.

Y por último a mis viejos @alejandrotruchi y @patostrazza que nos acompañaron ese día de principio a fin. Son inmensos, gracias por bancar tanto.

Hasta pronto amigos, me voy a dormir… no saben lo que fue producir todo esto. ¡Gracias totales!".