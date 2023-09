La China Suárez se sumó a la serie de reflexiones tras conocerse la muerte de Silvina Luna

posteo de la china.jpg

“Silvina Luna en una publicidad de Slim. Silvina Luna en la casa de Gran Hermano. Silvina Luna 'gordita'. Silvina Luna contando la dieta para perder rápido los kilos ganados en el reality. Silvina Luna en un vídeo sexual, que no había hecho para nosotros y que sin embargo consumimos, compartimos, debatimos. La entrevisté unos meses después. Me dijo que se alegró de que sus padres ya estuvieran muertos. La vergüenza de Silvina Luna por algo en lo que no tenía ninguna culpa, Silvina Luna ese verano en Mar del Plata aceptando chistes sobre esa violación a su intimidad. Para las fotos que acompañaban la nota pidió que cuidemos los ángulos, que estaba un poco acomplejada por la cola. La había operado Aníbal Lotocki. En abril de este año grabó un video hablando de sus problemas de salud y los comentarios odiosos que le dejaban en redes sociales. Habló de su relación con las cirugías y de la enfermedad que tenía en consecuencia. Acaba de morir.”, dice el post.

El texto fue escrito por la periodista Marina Abiuso, que está acompañado por una foto de Silvina Luna y un video en el que la misma explicaba su situación de salud, meses atrás.